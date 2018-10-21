В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо 21.10.2018, 8:14

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Это двадцать первое изменение цен в этом году.

С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме АИ-92) увеличены на 1 копейку. С 21 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 48 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 59 копеек, ДТ — 1 рубль 48 копеек.

— Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента, — сообщили в «Белнефтехиме».

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.

Это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

Последний раз цена на топливо изменялась 14 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.