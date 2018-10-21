«Войну прошла – а сейчас такое терпит» 4 21.10.2018, 8:27

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Крик души барановичских пенсионерок.

В редакцию Intex-press обратились жильцы многоквартирного дома №12 на улице Железнодорожной. Они обеспокоены судьбой своих соседок, которые «живут в нечеловеческих условиях». Пожилые женщины почти не передвигаются, голодают и с трудом говорят. Повлиять на их «кровинушку», которая забирает у старушек пенсии и оставляет без помощи, никто не в состоянии.

Зоя Борисовна (слева) и Полина Никифоровна в своей комнате

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«Войну прошла, а сейчас такое терпит»

Полине Никифоровне 96 лет. По крайней мере, так говорят соседи. Сама Полина Никифоровна даже свое отчество вспомнить не смогла. Ее дочери Зое Борисовне 67 лет. Сегодня их судьба волнует только соседей. По их словам, старушки самостоятельно почти не передвигаются, регулярно голодают и часто остаются запертыми в квартире.

– Светлана, их дочь и внучка, забирает у них пенсии – рублей 900, пропивает, а они, бедные, голодные сидят, – говорит одна из соседок. – Полина Никифоровна войну прошла, а сейчас, в мирное время, такое терпит.

Полина Никифоровна почти все время лежит, так как передвигается с трудом

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Жители дома говорят, что, если бы не они – абсолютно чужие люди, старушки давно умерли бы голодной смертью, так как Светлане из-за частых запоев просто не до них. Из-за алкоголя этим летом у женщины забрали ребенка, но и это не заставило ее бросить пить.

Зоя Борисовна

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– Принесет почтальон пенсию, и она ее сразу «спускает», может сутками домой не приходить. Не знаю, из-за чего она такая стала. Раньше ведь и работа хорошая у нее была, а сейчас… Вроде ее устроили куда-то уборщицей, когда дочку забрали. А работает ли она – неизвестно, – говорит одна из соседок.

Жильцы дома рассказывают, что из-за возраста и слабого здоровья женщины нуждаются в постоянном уходе. Но даже элементарные продукты у них в квартире есть не всегда.

– Страшно, что там творится. Вчера зашла, а они голодные, хлеба просят, – говорит одна из соседок. – У Зои онкология, за женщиной нужен уход. Она уже память начала терять от всего этого. А Полине почти 100 лет, из-за возраста она уже совсем беспомощная.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«Я уже не могу, сдаюсь»

Положение пожилых женщин ужасает. В квартире видны признаки былого благополучия (хорошая мебель, новые обои), но не убрано, очень неприятный запах. Передвигаться бабушки практически не могут, разговаривают с трудом и невнятно. Все, что нам удалось понять из разговора с ними, – так жить дальше у них нет сил.

– Я уже не могу, сдаюсь, – сказала Зоя Борисовна.

Соседи пытались помочь старушкам, но без толку. Они говорят, что заниматься проблемой двух несчастных женщин никто не хочет.

– Летом определили их в хоспис. А толку? Светлана протрезвела, поняла, что пенсий больше не будет, поехала и забрала их. Она ведь родственница. Соцработника просили выделить – оказалось, что не положено, так как с ними живет дееспособная родственница, – рассказывает одна из соседок. – И милиция в курсе, какой ужас здесь творится, и медики, а толку?

Соседи считают, что до беды в этой квартире недалеко. По их словам, бывает, что Светлана запирает старушек, сама уходит, и, в случае чего, даже соседи не могут им помочь.

– Как-то слышу, Зоя в коридоре стонет, палкой в дверь стучит. А дверь заперта. Вызвали МЧС, но сотрудники ничего не сделали. Пришлось вызывать «домушника», чтобы тот вскрыл замок. Скидывались всем подъездом на его услугу. Оказалось, что Зоя упала, а встать не могла, – рассказывает соседка. – Нет сил больше смотреть на все это. Неужели Светлану нельзя отправить на принудительное лечение? Это же ужас, что творится.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«Нужны совместные усилия»

Выяснить, кто в нашем социально ориентированном государстве должен решать эту проблему, оказалось непросто. Все вроде в курсе, вроде и пытаются помочь, но в конце концов разводят руками. И никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность.

В Территориальном центре соцобслуживания говорят, что знают о ситуации и в рамках своей компетенции пытались помочь: определяли Полину Никифоровну на койку сестринского ухода. В том, что внучка ее оттуда забрала и опять стала отнимать ее пенсию, вины соцслужбы нет. Она на это имела право, так как является ее родственницей.

– Там милиция должна работать. Внучка пьет. Когда мы помещали на койку сестринского ухода (Полину Никифоровну. – Ред.), даже паспорт бабушки был у внучки, – говорят в центре соцобслуживания населения г. Барановичи. – Недавно мы опять направили письма в милицию и в медицину о направлении пожилой женщины на койку сестринского ухода. О Зое Борисовне в центре соцобслуживания ничего не сообщили.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Старший участковый инспектор милиции сказал, что оказывал содействие в определении Полины Никифоровны на койку сестринского ухода. Так как Светлана состоит на учете как обязанное лицо в инспекции по делам несовершеннолетних, он посоветовал обратиться к инспектору ИДН. В ИДН же ответили, что больше занимаются Светланой как матерью, которая является обязанным лицом, чем бабушками.

– А кто из сотрудников милиции должен ими заниматься? Они ведь обычные люди. Чтобы отправить Светлану на лечение, нужны совместные усилия всех заинтересованных служб, – пояснила инспектор ИДН. – Она сегодня пьет, завтра не пьет…

Поговорить со Светланой Intex-press не удалось.