В Крыму уничтожены два российских МиГ-31, С-400 и склад с топливом 16.05.2024, 10:54

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Стали известны результаты массированной ракетной атаки.

В результате ракетной атаки на Крым минувшей ночью 15 мая были уничтожены два вражеских самолета МиГ-31, зенитный комплекс С-400 и склад с топливом. Также есть потери среди оккупантов.

Об этом сообщает ASTRA.

Как отмечают СМИ, военный аэродром «Бельбек» под Севастополем был атакован в ночь на 15 мая.

В результате ракетного удара были уничтожены два российских истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских оккупантов.

Также в ту ночь, по данным издания, был атакован российский ЗРК С-400 «Триумф» в районе села Вишневое (примерно в 70 км от Бельбека). После атаки комплекс загорелся, двое оккупантов погибли, еще двое пострадали.