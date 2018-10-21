Путина «разделывают» по воскресеньям 1 Елена Рыковцева, «Радио Свобода»

21.10.2018, 8:46

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В сумме ответ получается по Ильфу и Петрову.

Поддавшись необычайному ажиотажу, который развели вокруг программы "Москва. Кремль. Путин" иностранные коллеги, посмотрела несколько ее выпусков.

Для справки: в эфир выходит по воскресеньям на телеканале "Россия-1", ведущий Владимир Соловьев, корреспондент Павел Зарубин. Впечатления излагаю по пунктам.

1. Это передача-агрегатор всей видеопродукции про Путина, которая проходила по телеку и выкладывалась на сайте "Кремлин.ру" за неделю. Сам Путин участия в ней не принимает (не дает эксклюзивных интервью, комментариев и пр.), за него приходится потеть всей обслуживающей бригаде – как телевизионной, так кремлевской и правительственной. То есть ведущий Владимир Соловьев в каждом выпуске берет интервью у корреспондента Павла Зарубина, который ездит с кремлевским пулом. Но главное, у пресс-секретаря Путина Д. Пескова, замглавы президентской администрации С. Кириенко, у министра путинской обороны С. Шойгу – короче, у всех имеющих доступ к телу, которое для этой программы недоступно.

2. Задача всей истории – в сотый раз, ну, может, еще более в лоб, чем обычно, убедить простого русского обывателя, что он делает правильный выбор, когда всю жизнь (и видимо, до гробовой доски) голосует за Владимира Путина.

Вот что он, обыватель, должен уяснить себе раз и навсегда, если он настолько туп, что до сих пор не уяснил. Путин – это вовсе не синоним мировой изоляции. Напротив. Он расширяет для нас горизонты. Путина правитель Беларуси впустил в свой родной дом. Буквально! Съездил с ним на свою "малую родину". Дал попить Путину из целебного родника. И Путин пьет, не боится! И прямо на глазах молодеет! К Путину приезжает лояльный канцлер Австрии Себастьян Курц, на которого вся надежда, что он убедит европейских партнеров, что как же они тяжело ошибаются с их санкциями. Министр иностранных дел той же Австрии – лучший пример такого понимания. Путина надо звать на свадьбу! Плясать с ним! С Россией надо дружить, а не конфликтовать. И президент Сербии Александр Вучич тоже молодец. Уже второй раз приезжает в московский парк Зарядье, чтоб покататься на одном и том же 5D-аттракционе. Вот это настоящие друзья России. "Сербский народ никогда не вводил и никогда не введет никаких санкций против России", – говорит Александр Вучич на чистом русском языке. Ничего, другие тоже вот-вот прозреют, должен понять телезритель.

3. Но пока эти слепцы продолжают травить нас своими санкциями. А нам все равно! Мы на это плевать хотели. "Здесь очень благодарны западным санкциям! Раньше страна полностью зависела от импортных овощей и фруктов, а теперь это яблоки российской селекции!" – восклицает корреспондент Павел Зарубин, как бы укрепляя медиамиф последних четырех лет, что западные санкции состоят в том, что проклятый Запад лишил нас продовольствия, это вовсе не сами себя мы его лишили.

И вот он привез прямо в студию Владимиру Соловьеву со Ставрополья современные российские яблоки. – Ловите, Володя! (кидает яблоко)" – "У, какие тяжелые!" (ловит Володя) – "Угощайтесь! Они вкусные! Мы сами можем себя обеспечить!"

Ну и тут же показывают архивные кадры Путина, как он посещал аграриев тогда и сейчас: "Смотрите, в 2000 году этот тракторист даже на глазах у президента не мог завести трактор! А теперь техника появилась новая", – продолжает свой праздничный репортаж Павел Зарубин. Соловьев резюмирует: "В советское время даже водку называли "Колос Америки", так как делали ее из закупного зерна, а теперь мы сами с усами".

4. В этой передаче они демонстрируют народу (и иностранцам), как его любит народ (и иностранцы), если ни те, ни другие не способны осознать степень своего обожания. Про народ они показывают кадры, как он прямо визжит и заходится в исступленной благодарной истерике при виде Путина, когда тот в него, в народ, вдруг выходит. "Дай бог здоровья! Красава!" При виде этих кадров из Минеральных Вод почему-то всплывают воспоминания о фильме 20-х годов прошлого века "Праздник святого Иоргена", когда воришка Коркис в исполнении артиста Кторова выдает себя как раз за означенного святого, и толпа устраивает ему немедленное поклонение, славит песнями типа "Скажи нам, Йорген, нас любя, что было б с нами без тебя" и, разумеется, ждет чуда.

Ну и конечно, встречи, встречи с простыми людьми.

– Сколько у вас зарплата? – интересуется он у ставропольских колхозников.

– Тридцать тысяч!

– Да ладно, – поражается Путин. Причем поражается в том смысле, что как круто, какая она у вас большая.

– Да! – радуются люди.

– А если честно? Какая?

– 27–30 тысяч! – подтверждает голос из народа.

– Ну и ну, – восторженно крутит головой Путин. Его люди купаются в деньгах. И они любят его за то, что он их в них купает.

И правда. Ни фига себе. 500 долларов в месяц. Это же можно купить две пары кроссовок как у Дмитрия Медведева.

Что же до обожания иностранцев, тут программа "Москва. Кремль. Путин" в точности соблюла дух и букву Ильфа и Петрова: "Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы, и даже одна женщина – зубной техник". Вот Путин появляется на международном именно что женском конгрессе в Санкт-Петербурге, и эти международные женщины в своих международных костюмах и головных уборах впадают в необычайно буйную страсть, они устраивают настоящее сражение за возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным, они "норовят не только подобраться к президенту РФ, но и прислониться к нему", как докладывает корреспондент Зарубин. "Такого не покажут иностранные телеканалы!" – горестно комментирует он эти любовные кадры. Наверное, чтобы хоть как-то достучаться с этой любовью до заграницы, экспертом в студию приглашают руководителя телеканала Russia Today, продвигающего образ Путина как раз на Запад. Ведущий с интонациями потрясения спрашивает Маргариту Симоньян:

– Почему у этих женщин такой колоссальный интерес к Путину?

И она вспоминает, что ездила с Путиным в кремлевском пуле много лет, еще до того, как тот стал президентом, и таких приступов страсти, что устроители мероприятия никак не могут успокоить и усадить страждущих прикоснуться к Владимиру Владимировичу, она не видела никогда в жизни! И она очень долго, хохоча, в счастливом восторге рассказывает, как они к нему все бросились, то есть рассказывает то, что мы только что уже слышали от Павла Зарубина.

– Как реагировал Путин? – интересуется Соловьев и почему-то сам же себе отвечает: – Он был взвешен, галантен, спокоен, он никак не демонстрировал свое недовольство.

– А с чего ему быть недовольным, Володя? – резонно удивляется Маргарита. – Это же женщины!

И дальше опять, долго и натужно веселясь, повторяет и повторяет, что они рвались к нему "как школьницы на концерте "Битлз" за последним трофеем", и только они с русской коллегой не рвались, потому что просто не понимали, что им делать, оставаться на месте или бежать спасать Путина?! И охрана тоже ничего не могла поделать, потому что это же женщины!

– Почему женщины из разных стран так реагируют на Путина? – не может успокоиться Володя.

И Маргарита опять объясняет, объясняет, объясняет...

5. Еще эта передача призвана расшифровывать народу некоторые необычные жесты, которые иногда позволяет себе Владимир Владимирович. К примеру, проходя мимо Аркадия Ротенберга, он вдруг ерошит тому волосы! И как ни в чем не бывало идет дальше. Программа "Москва. Кремль. Путин" бросается к Ротенбергу за разъяснениями, почему так, и он несколько смущенно говорит, что "мы ведь друзья детства, это такие мальчишеские забавы, многое еще осталось от той мальчишеской жизни". Поскольку Аркадий Ротенберг выступает на фоне Керченского моста, чрезвычайно жирного подряда (на 228 млрд рублей), который отвалила ему путинская власть, зритель должен сделать вывод, что отваливать такие куски друзьям детства так же естественно, как трепать им волосы. Нормальная мальчишеская забава. Впрочем, зритель это и так уже знает. И терпит. Ну, передача лишний раз укрепляет его в этой терпимости. Как и во всех остальных.

Или вот еще тайный жест. На чемпионате мира по дзюдо в Баку Путин вдруг резко направляется к спортсмену Мусе Могушкову, нежно прижимает его к себе и что-то шепчет на ухо. И вот программа "Москва. Кремль. Путин" устраивает целое расследование: что же такое прошептал Путин Могушкову?! Самого Путина, как мы уже помним, программа спросить не может, потому что он специально для этой программы не разговаривает. Поэтому корреспондент Зарубин с помощью архивных записей начинает прояснять всю историю их отношений, в которой, как оказывается, Путин с Могушковым однажды вместе тренировались. И вот нам показывают, как Путин трижды (!) – бах-бах-бах! – швыряет этого Мусу на ковер. Прикиньте? Бронзового призера чемпионата мира. А как Могушков швыряет Путина – не показывают. Может, он его и не швырял ни разу. Ну как его такого не обнимать и не шептать.

И вот наконец корреспондент добирается до самого Мусы и спрашивает: что же ему такое шептал Путин?! И Могушков говорит, что это секрет! Он не может сказать, пока не выступит! И доблестный расследователь Павел Зарубин подкарауливает его после выступления и говорит: ну теперь можно!

– Он отметил мои тактические действия, что хитро и умно. И поцеловал в щеку, – признается Муса Могушков.

Павел Зарубин торжествует. Загадка раскрыта. Он смело может претендовать на звание специальной мисс Марпл передачи "Москва. Кремль. Путин".

6. Ну и конечно, это такая передача, в которой Владимир Путин не имеет права на ошибку. Вот нам показывают интервью В. Соловьева с Д. Песковым, в котором тщательно обсмеивается версия, что Петров и Боширов – это агенты спецслужб. Передача записывалась до того, как Bellingcat раскрыл личность Боширова. Поэтому они пока веселятся. Это был знаменательный диалог.

– Когда мой коллега Сергей Брилев спросил про Петрова и Боширова, оказалось, что президент осведомлен по этому вопросу, к нему прислушались, и Петров и Боширов тут же явились к Маргарите Симоньян. Это была заготовка? – спрашивает Соловьев.

– Нет. То, что он сказал, это было его решение, оно было неожиданностью для нас, но оно случилось, – сдержанно отвечает Песков.

– Но в интонациях президента было ясно, что это никакие не сотрудники спецслужб, у них бизнес не вполне законный, но ничего страшного! – бросается сам толковать президента ведущий. – Поэтому, когда я смотрел интервью Петрова и Боширова, я заметил, что их больше всего волновали не вопросы про Солсбери и Скрипаля, а вопросы про их отношения друг с другом и каким бизнесом они занимаются.

– Все-таки программа у вас называется "Москва. Кремль Путин". Но ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения, – решительно закрывает тему "гражданских" Песков. Совершенно очевидно, что ему вовсе не хочется ее развивать.

– Да-да, – подхватывает Соловьев. – Они не имеют отношения ни к Кремлю, ни к Путину, и не факт, что они имеют отношение к Москве, они не рассказывают, откуда они!

– Точно! – радуется Песков. – Мне не приходило это в голову.

И вот через неделю, когда все раскрылось, и коммивояжер Боширов, озабоченный, по наблюдениям В. Соловьева, сугубо своим фитнес-бизнесом, оказался полковником ГРУ Чепигой, я все ждала, как же они отмажут В. Путина с этими его "гражданскими лицами"? Но эта прекрасная передача "Москва. Кремль. Путин" про Чепигу как воды в рот набрала. В этой передаче только крутили путинский синхрон, где он обзывал подонком полковника ГРУ С. Скрипаля, и к нему присовокупляли синхрон 2010 года, где он обзывал свиньей полковника СВР А. Потеева. Ну вот Скрипаль и Потеев – свинья и подонок. Чепига и Мишкин – забудьте, забудьте, забудьте. Можно петь на мотив "Дельфина и русалки".

7. По ходу просмотра этой передачи иногда вдруг возникает иллюзия, что ты вот-вот и уцепишь за хвост какой-нибудь эксклюзив! Например, когда ведущий В. Соловьев делает вот такое многообещающее заявление:

– Всю неделю западные СМИ писали о президенте РФ. Как будто к чему-то готовились. Они не ошиблись. У него сегодня день рождения. Президент отметит его в кругу семьи и друзей.

Какой семьи?! – ответ захотелось услышать немедленно. Предполагаемой супруги Алины Кабаевой и их предполагаемых троих детей? Предполагаемой дочери Екатерины Тихоновой? Или, может быть, к нему в этот день приехала дочь Маша, которая предположительно живет в Голландии? Или, может быть, кто-то из них привел дедушке внуков, про которых он не захотел сказать журналистам, от кого они, сколько их, какого они пола, возраста, а только сказал "все нормально, все здоровы"? И вот, может, он встречал с этими нормальными, здоровыми предполагаемыми внуками?

Или, может быть, все обстоит совсем по-другому? "Отметить в кругу семьи и друзей" – это когда "семья" – это самые близкие друзья типа Тимченко и Ротенбергов, а "друзья" – это просто друзья, типа Бортникова и Шойгу?

Вот могла эта программа хотя бы растолковать, что означает "в кругу семьи" в применении к Владимиру Путину?! Могла, но не растолковала. Потому что нельзя. А может, и не могла, потому что не знала. Потому что знать тоже нельзя.

–- Нам удалось выяснить, что Путина на Ставрополье кормили щами и котлетами из говядины!

Вот он, единственно доступный этой программе эксклюзив.

8. "Ну и кому интересно смотреть такую передачу?" – спросили меня однажды иностранные журналисты. "Вам! – ответила я иностранным журналистам. – Это вы почему-то устраиваете вокруг нее несусветный хеппенинг: ох, ах, как такое возможно в 21-м веке! Что это за кимирсения такая?!

А что удивляться? Это называется традиции. Вот народ с молоком матери впитал, что Россией правят пожизненно. И что вождь – он по первому, по второму, по третьему, по сотому каналу, и вообще я тебе попереключаю. А Путин так и вовсе царь. И что – царь не заслуживает ежечасной, ежедневной, еженедельной и т. п. хроники и аналитики?! Нормальное царское дело.

Иностранцы не понимают. Они отвыкли от царей, не понимают. Им интересно, как так.

Еще наверняка интересно пластическим хирургам. Там много хроники старого Путина. В смысле который помоложе. И вот, конечно, интересно сравнить, что в 2010-м у него были большие глаза и узкое лицо, а уже в 2015-м узкие глаза и большое лицо. Ну вот они с интересом следят за работой коллег над образом вечно молодого вечного царя. Ну в принципе все неплохо, только с годами губы при смехе совсем перестали размыкаться, и он сдавленно смеется через какую-то щелочку: "Хе-хе-хе", отчего немного напоминает Фантомаса, хотя поклонники Фантомаса сейчас тут же обидятся.

Народу тоже интересно это смотреть! У передачи отличные рейтинги. Да, он обкормлен царем по самое не могу. И что? Путин – это же как воздух, как пища! Вот вы едите еду каждый божий день по несколько раз в день? Почему вы должны отказаться от Путина каждый божий день по несколько раз в день? Тем более что вам всякий раз его готовят по-разному, вы только посмотрите, сколько бесконечного старания вложено в ту же передачу "Москва. Кремль. Путин". Это практически чемпион по высасыванию Путина из пальца. Невозможно такое не оценить. Так что в сумме ответ опять же почти по Ильфу и Петрову: его любили смотреть иностранные корреспонденты, пластические хирурги и даже один телезритель – массовый российский.

Елена Рыковцева, «Радио Свобода»