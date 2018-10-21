Германия отказалась продавать оружие Саудовской Аравии 21.10.2018, 9:12

Решение связано с делом журналиста Хашкаджи.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию в период расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщает телеканал ARD.

"Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию", - заявил Маас.

Власти Саудовской Аравии 20 октября, через 18 дней после исчезновения Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции, признали факт смерти журналиста в результате драки, обвинив в убийстве Джамаля нескольких приближенных к принцу Мухаммеду ибн Салману. 18 поданных королевства задержаны по подозрению в причастности к преступлению, уволены советник верховного судьи Сауд аль-Кахтани и заместитель главы разведки Ахмед Асири.

Также власти Саудовской Аравии заявили, что журналист Джамаль Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

Никаких подтверждающих доказательств пока не было предъявлено. По данным CNN, турецкие официальные лица продолжают настаивать на том, что тело Хашкаджи после убийства в консульстве было расчленено.

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.