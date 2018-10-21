МИД России пообещал «военно-технический» ответ США 2 21.10.2018, 11:10

С заявлением выступил заместитель Лаврова.

Россия «готова ответить» на слова Трампа о разрыве договора о ракетах средней и малой дальности военными мерами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Но не хотелось бы до этого доводить», — сказал заместитель Лаврова. При этом Рябков добавил, что этот вопрос «слишком серьезный, чтобы его решать в режиме публичной полемики».

О намерении разорвать договор РСМД, заключенный еще в 1987 году, Дональд Трамп заявил накануне на встрече со своими сторонниками в штате Невада. Свою позицию он аргументировал нарушениями, которые допускает Россия вопреки договору.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В соответствии с его положениями, США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

США уверены, что Россия разрабатывает новые носители ядерного оружия в нарушение этого договора. В частности, претензии Вашингтона вызывает крылатая ракета наземного базирования 9M729.

В начале октября постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Штаты будут готовы уничтожить российские ракеты, если Россия не прекратит их разработку. «Мы рассмотрим возможность уничтожить [российскую] ракету, которая может поразить цели в любой из стран НАТО», — сообщила она.