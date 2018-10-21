«Сорву с водителя ГАИ нормальный кэш» 21.10.2018, 11:22

Сбитый милицейской машиной в Пинске пешеход будет добиваться компенсации.

Сообщение о наезде милицейской машины на пешехода в Пинске появилось вчера ночью в сообществе Zello «Пинск ГАИ» во «ВКонтакте». По утверждению очевидцев, около полуночи женщина переходила дорогу по обозначенному пешеходному переходу и попала под колеса служебного автомобиля.

— ДТП произошло около 24:00 по ул. Рокоссовского напротив «Пинагрузсервис». Женщину забрала скорая, — сказано в сообщении.

Как оказалось, в результате ДТП пострадал мужчина, которого приняли за женщину из-за длинных волос, пишет onliner.by.

— Лежу в кровати помятый, как платье выпускницы, вместо того, чтобы идти в один из секондов за обновой, ибо повреждено мое тело бренное серией ушибов и ссадин после вчерашнего ДТП... Был бы бухой — конец моим надеждам на денежную компенсацию, но я был трезв и соблюдал ПДД, поэтому сорву с водителя нормальный кэш + восстановление всего поврежденного им имущества, принадлежащего мне. Спасибо, что живой, но прощать невнимательность за рулем — это чрезмерная роскошь… — написал мужчина в социальных сетях.

Как Андрей рассказал Onliner.by, все произошло на улице Рокоссовского ночью.

— Пытался перейти дорогу по пешеходному переходу, но, как видите, не вышло: меня сбили. Я головой протаранил лобовое стекло, порвал пальто, разбил плеер, телефон, порвал наушники. Сам весь в крови, три шва на голове. Очень странно, что я вообще вернулся без серьезных увечий и переломов.

Вчера отвезли на снимок, зашили, наложили четыре шва в районе правого полушария и выписали больничный.

Водитель милицейской машины повел себя подобающим образом, оказал первую помощь. Единственное, они подумали, что я выпивший, по причине моего странного поведения в виде шумного приветствия ДПСников. Но я просто был в шоке и первые пять минут не понимал, что произошло со мной. Меня отвезли на освидетельствование, которое показало, что я трезв.

С какой скоростью он ехал, я не знаю, но мне кажется, километров 40—50, ибо, если бы скорость была больше, я бы вряд ли отделался ушибами и рассечением головы, — рассказал Андрей.

Получить комментарий от УГАИ УВД Брестского облисполкома пока не удалось.