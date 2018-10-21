Стрельба и взрывы в Керчи: появилось видео с камер наблюдения в колледже 21.10.2018, 11:26

Впервые опубликован момент нападения на учеников и преподавателей.

В сети появилось новое видео стрельбы взрыва в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения в учебном заведении. На кадрах видно, как подозреваемый Владислав Росляков спокойной заходит в здание и стреляет в людей, передает obozrevatel.com.

На видео видно, что у подростка в левом ботинке спрятан нож, однако далее кадров, где он им воспользовался, нет. Во время взрыва раненные дети ползком выбирались на улицу.

Более того, зафиксировано, как Росляков стрелял в преподавателей и ничего не подозревающих студентов.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже и должна за это ответить.