Антон Смольский: В Копыле останавливали на каждом шагу, чтобы взять автограф 21.10.2018, 12:58

Фото: Белорусская федерация биатлона

Спортсмен – о том, как стал знаменитым на своей малой родине.

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, узнают ли его на улице на его малой родине, пишет pressball.by:

- После Олимпиады тебя стали узнавать в Копыле?

- Узнавали уже после юниорского ЧМ-2015. После Олимпиады по улицам Копыля было трудно пройти — останавливали на каждом шагу, чтобы взять автограф. Сейчас на въезде в город висит билборд с моим изображением.

- Какой сувенир привез из Пхёнчхана?

- Одеяло, которым накрывался в гостинице. Сувениров и подарков от организаторов было столько, что нужна была отдельная сумка! Телефон с логотипом Олимпиады, коллекция значков, одежда…

На Олимпиаде-2018 Смольский занял 35-е место в спринте, 33-е — в преследовании и 8-е — в эстафете.