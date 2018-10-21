Кто сделал бизнес на деле жизни Скорины? 21.10.2018, 13:10

Нашлись люди, которые превратили инструмент первопечатника в источник неплохого дохода.

Когда Франциск Скорина около 1520 года приехал из Праги в Вильнюс, чтобы основать типографию, он нашел себе богатого мецената – купца и бургомистра Якуба Бабича. Здесь же первопечатник встретил и свою будущую жену, богатую вдову Маргариту, сообщает «Белсат».

В Вильнюсе Скорина издал «Малую подорожную книжицу» и «Апостола». В конце 1520-х он покинул город. Одной из причин мог быть большой пожар, который уничтожил две трети городской застройки. Есть версия, что типография и дом, где Скорина жил с женой, сгорели. Возможно, во время пожара погибла и Маргарита.

После отъезда первопечатника его дело в Вильнюсе прервалось на несколько десятков лет. Только в 1574-м новую типографию в доме купцов, братьев Мамоничей, открыл Петр Мстиславец. Он также пользовался поддержкой меценатов, преимущественно – богатых православных купцов. После конфликта с ним, дело переняли Мамоничи, и с 1583 года книгопечатание стало их семейным бизнесом в течение минимум двух поколений.

Что печатали Мамоничи, чтобы хорошо зарабатывать? Смотрите в новом выпуске программы «Загадки белорусской истории» (видео выше).