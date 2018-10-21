На имущество Григория Костусева наложили ограничения
- 21.10.2018, 13:26
Политик назвал это «мелкой местью властей».
Отдел принудительного исполнения Шкловского района Могилевской области 19 октября наложил ограничения на имущество председателя Партии БНФ Григория Костусева для обеспечения оплаты штрафа за участие в акции протеста против работы ресторанного комплекса «Поедем поедим» в урочище Куропаты под Минском. Между тем политик утверждает, что все штрафы он ранее оплатил, сообщает tut.by.
19 октября Костусев получил по почте пакет документов, связанных с административными штрафами, которыми он был наказан во время протестов в Куропатах. В том числе Костусеву прислали повестку и постановление о наложении ограничений на имущество в виде запрета осуществления регистрационных действий в отношении принадлежащих ему автомобиля и гаража.
«Я был удивлен, получив из суда Шкловского района уведомление о возбуждении исполнительной производства по штрафам за куропатскую стражу, — цитирует политика пресс-служба партии. — Дело в том, что все штрафы по административным взысканиям у меня оплачены. Несмотря на это, судебные исполнители вынесли в мой адрес постановление о наложении ареста на автомобиль и гараж. Мне пришлось в день тридцатилетия БНФ заниматься коммуникацией между судами в Минске, которые выносили постановления о штрафах, и судебными исполнителями в Шклове, которые наложили ограничения на мое имущество».
Костусев рассматривает эти действия судебной власти «как мелкую месть за поданную в Комитет ООН по правам человека жалобу на использование административного преследования как средства ограничения свободы собраний в Беларуси».
Как подчеркнул председатель Партии БНФ, оплата штрафа была совершена им после прохождения процедуры судебного обжалования административного взыскания в Минском городском суде. Обжалование в суде второй инстанции является необходимым этапом для обращения в международные инстанции.
Напомним, 4 июля суд Партизанского района Минска оштрафовал Костусева на 30 базовых величин (735 рублей) за участие в акции по защите Куропат возле входа в ресторан «Поедем поедим».
Политик был задержан накануне суда утром по дороге на Минск со стороны Могилева. Он направлялся через столицу в аэропорт, чтобы вылететь в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма.