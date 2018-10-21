На имущество Григория Костусева наложили ограничения 21.10.2018, 13:26

Григорий Костусев

Политик назвал это «мелкой местью властей».

Отдел принудительного исполнения Шкловского района Могилевской области 19 октября наложил ограничения на имущество председателя Партии БНФ Григория Костусева для обеспечения оплаты штрафа за участие в акции протеста против работы ресторанного комплекса «Поедем поедим» в урочище Куропаты под Минском. Между тем политик утверждает, что все штрафы он ранее оплатил, сообщает tut.by.

19 октября Костусев получил по почте пакет документов, связанных с административными штрафами, которыми он был наказан во время протестов в Куропатах. В том числе Костусеву прислали повестку и постановление о наложении ограничений на имущество в виде запрета осуществления регистрационных действий в отношении принадлежащих ему автомобиля и гаража.

«Я был удивлен, получив из суда Шкловского района уведомление о возбуждении исполнительной производства по штрафам за куропатскую стражу, — цитирует политика пресс-служба партии. — Дело в том, что все штрафы по административным взысканиям у меня оплачены. Несмотря на это, судебные исполнители вынесли в мой адрес постановление о наложении ареста на автомобиль и гараж. Мне пришлось в день тридцатилетия БНФ заниматься коммуникацией между судами в Минске, которые выносили постановления о штрафах, и судебными исполнителями в Шклове, которые наложили ограничения на мое имущество».

Костусев рассматривает эти действия судебной власти «как мелкую месть за поданную в Комитет ООН по правам человека жалобу на использование административного преследования как средства ограничения свободы собраний в Беларуси».

Как подчеркнул председатель Партии БНФ, оплата штрафа была совершена им после прохождения процедуры судебного обжалования административного взыскания в Минском городском суде. Обжалование в суде второй инстанции является необходимым этапом для обращения в международные инстанции.

Напомним, 4 июля суд Партизанского района Минска оштрафовал Костусева на 30 базовых величин (735 рублей) за участие в акции по защите Куропат возле входа в ресторан «Поедем поедим».

Политик был задержан накануне суда утром по дороге на Минск со стороны Могилева. Он направлялся через столицу в аэропорт, чтобы вылететь в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма.