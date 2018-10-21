Хор священнослужителей Гродненской совершил богослужение в Куропатах 1 21.10.2018, 14:29

Клирики помолились в месте народной памяти белорусов.

Хор священнослужителей Гродненской епархии под управлением протодиакона Димитрия Шепелева посетил место массового захоронения жертв сталинского террора урочище Куропаты под Минском, сообщает nn.by.

Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных, совершив заупокойную литию, пишет официальный портал Белорусской православной церкви.

В первой половине дня хор принял участие в XVIII Покровском международном фестивале «Державный глас».

Хор священнослужителей Гродненской епархии — признанный вокальный коллектив, лауреат ряда международных конкурсов. Так, в активе хора — первое место на фестивале православных песнопений в польской Гайновке (2012).