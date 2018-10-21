Арина Соболенко - 12-я в рейтинге ВTA 1 21.10.2018, 15:38

Арина Соболенко

Еще одна белоруска Александра Саснович вошла в тридцатку сильнейших рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге ВTA. На вершине по-прежнему румынка Симона Халеп, пишет «Прессбол».

Александра Саснович поднялась на одну строчку и вошла в тридцатку сильнейших. Экс-первая ракетка страны Виктория Азаренко — 53-я.

Рейтинг ВTA от 21 октября

1 (1)*. Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко

2 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5375

3 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5086

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740

5 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4255

6 (8). Слоан Стивенс (США) — 3943

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 3840

9 (10). Кики Бертенс (Голландия) — 3710

10 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3315