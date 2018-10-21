Путин живет в своей реальности 3 21.10.2018, 19:19

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Лев Шлосберг

Российский правитель завел страну в полный тупик.

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг выступил в эфире «Эхо Москвы»:

― Да. Эта ситуация, в которой не до смеха. Путин живет в своей реальности. Эта реальность является реальностью неразделенной. Это даже не драма, это реальная трагедия. Он видит перед собой мир таким, каким он видит, каким он хочет видеть его. И он не просто приглашает, он ультимативно требует у всех окружающих, включая политиков, руководящих другими странами, граждан своей страны, нашей страны, России, он требует у людей, чтобы они разделили именно эту его реальность, эту систему ценностей, эту систему координат.

Жили и умирали в этом мире. Этот мир в каком-то смысле виртуален, потому что это мир одного человека. Но он блестящий манипулятор, — это то искусство, в котором Путин достиг достаточно значительных высот. И это показывает то, как он общается и с внешним, и с внутренним миром. Вот сказано, что люди все понимают пенсионной реформы. От понимания до поддержки, на самом деле, колоссальная дистанция. Но Путин уравнивает понимание.

Потом, это очень условно, что люди это понимают. Я с этим не согласен. Все данные исследований и личного общения с людьми говорят о другом. Но тем не менее вот было принято решение сэкономить деньги на войну засчет пенсий, — назовем вещи своими именами. На что нужны эти триллионы рублей? На войну в Украине, Сирии, в Ливии, куда еще пойдут поддерживать…

На поддержку силовых структур в первую очередь. На поддержку олигархов, на которых держится сама система власти, потому что системой власти в России стала исключительно коррупция, — это главная скрепа всей российской политической и экономической системы. По сути дела, Путин сделал вещь абсолютно чудовищную: вернул страну в Средневековье в 21-м веке; он перевел всю систему власти и бизнеса на систему кормления. Это уникальное совершенно событие в мировой политической истории. Система кормления как главная государственная скрепа не в 16-м – 17-м веках, а в 21-м веке. Основой этой системы является коррупция.

То, что вчера говорил Путин, это показывает, что он психологически готов жертвовать сотнями миллионов людей. Это ведь не первый раз прозвучало. Помните, в диалоге с господином Соловьевым: «Зачем нам мир, в котором не будет России?». Да, это шантаж. Это такого рода черный юмор. «А гляньте, как мы можем. А мы и так можем. А мы готовы нажать. А у нас вообще все для этого сделано. Ну что вы против нас сделаете? Да, мы такие. И что?». И вот этот подход, в котором ценность человеческой жизни отсутствует, — это совершенно очевидно.

Там ни разу не было высказано мысли о том, что мы будем делать все для спасения жизни людей, мы будем делать все для того, чтобы не было жертв; мы будем беречь жизнь каждого человека; мы будем думать над каждым военнослужащим, попадающим в горячую точку. Он ни разу не высказал эти простые человеческие мысли, будучи президентом.

Вы знаете, по этому поводу есть одно совершенно страшное высказывание. Кстати говоря, именно сегодня его привел в своем Телеграме Алексей Венедиктов.

«Убивай всех, Господь своих разберет». Это страшная совершенно штука. Это подход, принцип, который показывает полную атрофию ценности человеческой жизни, когда политик, руководитель решает глобальные вопросы, по сути дела, самоутверждения, собственного политического бессмертия через отрицание ценности жизни фактически всего человечества. И это показывает тупик полный и политический, и исторический, и этический тупик. Это очень важно об этом говорить. Моральный, этический тупик, в который пришла страна с Путиным.