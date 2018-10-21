Самолет и €25 тысяч в конфетах: Что конфисковала белорусская таможня в этом году 21.10.2018, 19:33

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Таможенники изъяли более 25 тысяч штук косметических средств.

Минская региональная таможня за 9 месяцев этого года выявила более 5 тыс. административных правонарушений, пишет kurjer.info.

Изъято:

- косметических средств — больше 25 000 штук;

- одежды и текстиля — больше 3 500 штук;

- комплектующих для компьютерной техники — 207 единиц;

- часов и циферблатов — больше 870 штук;

- автозапчастей в ассортименте — больше 1 100 единиц.

За 9 месяцев возбуждено 19 уголовных дел. Из них 5 уголовных дел по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, 9 уголовных дел за контрабанду, 5 уголовных дел за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Из незаконного оборота работники таможни изъяли около 800 г запрещенных веществ.

Как сообщается, сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС шести элитных автомобилей под видом автозапчастей, планера самолёта на 80 тыс. рублей. Кроме того, пресечено 5 попыток незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях опасного психотропа-модафинила и € 25 тыс. в коробке с конфетами.