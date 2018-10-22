На муниципальных выборах в Польше лидирует партия «Право и справедливость» 22.10.2018, 7:59

Явка на выборах составила 51,3%.

Согласно данным экзитполов, на муниципальных выборах в Польше лидирует правящая партия «Право и справедливость».

Об этом передает информационное агентство PAP.

Согласно данным, полученным во время опросов людей на выходе с участков, за правящую партию проголосовали 32,3% граждан. 24,7% поляков отдали голоса за оппозиционную «Гражданскую коалицию».

«Польская крестьянская партия» получила голоса 16,6% жителей страны. По 6,3% граждан Польши проголосовали за политическое движение Kukiz’15 и блок «Беспартийное самоуправление».

«Союз демократических левых сил» (SLD) получил 5,7% голосов.

Явка на выборах составила 51,3%.