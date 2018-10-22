На муниципальных выборах в Польше лидирует партия «Право и справедливость»
- 22.10.2018, 7:59
Явка на выборах составила 51,3%.
Согласно данным экзитполов, на муниципальных выборах в Польше лидирует правящая партия «Право и справедливость».
Об этом передает информационное агентство PAP.
Согласно данным, полученным во время опросов людей на выходе с участков, за правящую партию проголосовали 32,3% граждан. 24,7% поляков отдали голоса за оппозиционную «Гражданскую коалицию».
«Польская крестьянская партия» получила голоса 16,6% жителей страны. По 6,3% граждан Польши проголосовали за политическое движение Kukiz’15 и блок «Беспартийное самоуправление».
«Союз демократических левых сил» (SLD) получил 5,7% голосов.
Явка на выборах составила 51,3%.