УПЦ КП: «Минскую схизму» не поддержат даже союзные Москве церкви 1 22.10.2018, 11:30

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Нет оснований ожидать, что хоть одна из церквей последует примеру РПЦ.

Архиепископ УПЦ КП Евстратий прогнозирует, что ни одна из поместных церквей не последует примеру РПЦ и не будет разрывать отношения с Вселенским патриархом.

Об этом архиепископ Евстратий заявил в онлайн чате издание Главред.

"Судя по предыдущей реакции, даже самые близкие по духу к Москве поместные церкви ограничатся обобщенными заявлениями о "глубокой обеспокоенности". Нет оснований ожидать, что хоть одна из церквей последует примеру Москвы и разорвет отношения с Вселенским патриархом.

А, следовательно, на самом деле, глубокого или большого раскола не будет - будет "Минская схизма", которая, как я уже объяснял выше, завершится после изменения политических обстоятельств, которые ее вызвали ", - отметил архиепископ.