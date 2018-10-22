Лукашенко: Не секрет, что алкоголь – серьезное подспорье 5 22.10.2018, 12:17

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Фото: AP

Диктатор заговорил об усилении алкогольной монополии.

Лукашенко констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке алкоголя, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

Как сообщила пресс-служба правителя, об этом он заявил в понедельник на совещании по развитию ликеро-водочной отрасли.

«Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию», — заявил Лукашенко.

«Алкогольная продукция — товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет», — сказал правитель.

Лукашенко отметил, что на совещании необходимо обсудить и проблемы в связи с потреблением алкоголя населением. «Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Но не это главное. Главное — последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий», — сказал правитель.

Диктатор напомнил, что развитие ликеро-водочной отрасли уже обсуждалось три года назад, были подробно рассмотрены проблемы этой сферы и приняты необходимые решения. «Сегодня вопрос в том, насколько эти решения соответствовали духу времени, исходя уже из практики. Также были определены направления эффективного развития отрасли — сегодня надо ответить на вопрос, чего не хватает в этом плане», — продолжал он.

В качестве одного из вопросов Лукашенко обозначил защиту внутреннего рынка: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков».

«Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа (импорт у нас составляет всего 3−3,5%, и то тех продуктов, которые мы не производим)», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что по итогам совещания необходимо прийти к взвешенным, системным и окончательным решениям. «Однако сделать это надо профессионально и объективно, поскольку любое изменение или нововведение затрагивает как потребителей, так и работников отрасли. А все они наши люди, и мы в первую очередь должны учитывать их интересы», — добавил диктатор.