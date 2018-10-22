Новички сборной Беларуси по биатлону тренируются в форме сборной РФ 22.10.2018, 21:05

Сестры Кручинкины тренируются в Тюмени.

Сестры Ирина и Елена Кручинкины, которым СБР разрешил выступать за сборную Беларуси, тренируются в Тюмени, передает pressball.by.

Экс-россиянки приехали в Сибирь на сбор нашей национальной команды. Как рассказала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, новички пока тренируются отдельно по своей программе.

Ранее главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс отмечал, что "российский десант" не приедет на сбор в Тюмень, ибо занимается "бумажными вопросами". Однако позднее Владимир Королькевич подтвердил присутствие экс-россиянок в стане белорусской команды.

Фото: [В] БИАТЛОНЕ

Фото: [В] БИАТЛОНЕ

Фото: [В] БИАТЛОНЕ

Фото: [В] БИАТЛОНЕ