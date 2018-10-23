Возле дома Сороса в США нашли бомбу 23.10.2018, 7:59

Ее случайно обнаружил работник резиденции миллиардера.

Неизвестный заложил бомбу близ дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление представителя полиции, передает РБК.

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера. Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет из почтового ящика он увидел подозрительный предмет, отнес его на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку.

Согласно заявлению полиции, расследование дела было передано в ФБР. Как отмечает The New York Times, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

В соответствии с оценками журнала Forbes, состояние 88-летнего Джорджа Сороса достигает $8,3 млрд. Это позволяет ему занимать 190-ю строчку в списке богатейших людей мира и находится на 60-м месте среди богатейших американцев.

Сорос, родившийся в 1930-м году в Будапеште, после переезда в США занялся финансовой деятельностью. Успешные вложения позволили ему скопить крупное состояние. Хедж-фондом и деньгами клиентов он управлял с 1969 по 2011 год, после чего сконцентрировался на благотворительности. Одним из наиболее известных проектов миллиардера стала сеть «Фондов Сороса» и институт «Открытое общество», которые действуют более чем в 30 странах мира: в 2017 году он перевел им $17 млрд Фонды Сороса поддерживают образовательные, гражданские и культурные инициативы.