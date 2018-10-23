Белорусы должны сказать «нет» 6 Михаил Пастухов, «Свободные новости»

23.10.2018, 16:12

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Михаил Пастухов

О праве граждан на здоровую и долгую жизнь.

Мингорисполком принял решение ограничить с 1 октября продажу спиртных напитков. Однако очень скоро Лукашенко распорядился отменить данное решение. Как можно оценить ситуацию с правовой точки зрения?

Алкоголь губит мужиков

Международные и национальные эксперты давно пришли к выводу, что алкоголь является одной из основных причин мужской смертности, наряду с сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями. Потребление крепких спиртных напитков значительно сокращает продолжительность жизни, ведет к различным заболеваниям, ухудшает финансовое положение семьи, приводит к разводам, несчастным случаям, совершению преступлений.

По статистике, спиваются преимущественно мужчины. Для сведения: на 1 июля 2018 года количество лиц, зависимых от алкоголя и состоящих на диспансерном учете, превысило 160 тысяч человек. В реальности число зависимых от алкоголя гораздо больше.

Следует также отметить, что в Беларуси в девяти лечебно-трудовых профилакториях или, как их называют, тюрьмах для алкоголиков находится около 7 тысяч человек. Среди них — немало и женщин (больше 1 тысячи).

В последние два года белорусским властям каким-то образом удалось «отбиться» от лидерства в рейтинге стран по индексу потребления алкоголя на душу населения. По итогам 2016 года Беларусь опустилась с первых строчек на 27-е место с показателем 11,2 литра алкоголя в год на одного взрослого жителя. Несмотря на улучшение алкогольных рейтингов, в Беларуси в первом полугодии от отравления алкоголем погибло более 600 человек, а из 34 тысяч зарегистрированных преступлений более 6 тысяч совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Немало вреда здоровью белорусов причиняет и другая напасть — курение. По данным экспертов, почти третья часть взрослого населения курит. Эти данные основаны на опросах и не носят достоверного характера. Между тем врачи утверждают, что в 80% заболевание раком легких связано с постоянным курением.

Как стало известно, в ближайшее время планируется создать 2,5 тысячи табачных ларьков по всей стране и инвестировать свыше 30 млн долларов. Под Минском (в Шабанах) будет построена табачная фабрика.

Так что в обозримом будущем белорусы могут пить и курить вволю: и днем, и ночью. Закусывать можно и «рукавом». Главное — купить продукт и отдать свои кровные в бюджет родного государства.

Правомерна ли ночная торговля?

Понять интересы властей можно: нужны «живые деньги», и как можно больше. Ведь государственный долг Беларуси на 1 сентября, по оценкам экономистов, превысил 44 млрд рублей. К тому же ликеро-водочные предприятия при колоссальном наваре с каждого литра продукции почему-то работают с убытками. Один из производителей «огненной воды», Климовичский ликеро-водочный завод, год назад был признан банкротом.

Если говорить о правомерности действий Лукашенко в отношении ночной торговли алкоголем, то следует отметить, что в разделе 5 Конституции, посвященном организации местного управления и самоуправления, говорится о возможности отмены решений местных исполнительных комитетов, не соответствующих законодательству, вышестоящими исполкомами, а также президентом (ч.3 ст.122). Есть такая же норма и в законе «О местном управлении и самоуправлении в Беларуси» (ст.59).

Однако надо иметь в виду, что Конституция, как и вышеупомянутый закон, гарантируют самостоятельность местных органов власти и их право решать большую часть вопросов местного характера, включая и определение режима работы торговых предприятий. Вполне очевидно, что Мингорисполком принял решение в пределах своей компетенции. Значит, у Лукашенко не было оснований для его отмены.

Факт вмешательства в дела столичных властей с целью восстановления ночной торговли алкоголем можно расценить не только как нарушение принципа самостоятельности местного управления и самоуправления, но и как нарушение прав и свобод граждан. В частности, согласно ст.45 Конституции гражданам гарантируется право на охрану здоровья, в том числе на спокойный сон. Между тем работников торговых предприятий заставляют работать в ночную смену. В свою очередь это провоцирует людей, зависимых от алкоголя и искателей ночных приключений, пить круглосуточно. Кроме того, ночная продажа алкогольной продукции, как и табачных изделий, нарушает право культурных граждан на благоприятную окружающую среду (ст.46 Конституции). Ведь о какой «среде» можно говорить, если рядом с домами пьют, кричат, мусорят «пьяные и дурные люди»?

Следует добавить, что создание в стране новой табачной империи является нарушением антимонопольного законодательства. Этот факт должен получить надлежащую оценку со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как победить «заразу»?

В странах, исповедующих ислам, в силу традиции запрещается употребление алкоголя, табака и наркотиков, выводящих многих мужчин из строя. В Китае и Индии также запрещается употребление этих дурманящих веществ.

На Европейском континенте предпринимались попытки победить «зеленого змия». Даже в СССР, в период мягкого правления Горбачева, объявляли борьбу с этой вредоносной привычной, правда, без заметных результатов. Более-менее удачным примером может служить Шведское королевство. Там в конце XVIII века мужское население стало спиваться и быстро вымирать. Однако нашлись трезвомыслящие депутаты парламента, которые запретили самогон, а в 1900 году провели референдум о необходимости принятия «сухого закона». Конечно, женщины воспользовались моментом и дружно проголосовали «за». Мужчинам не оставалось ничего, как подчиниться. С 1917 года в Швеции был введен частичный «сухой закон». Теперь каждый взрослый может приобрести в месяц не более четырех литров алкогольной продукции с отметкой каждого случая покупки. При этом лицам моложе 20 лет спиртное не продается. «Спиртные» магазины работают с 10 до 18 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Как известно, сейчас шведы «ожили». Страна вошла в рейтинг самых спортивных стран мира. Швеция занимает верхние строчки в мировых рейтингах по уровню жизни, образования, долголетия.

Конечно, мы можем позаимствовать шведский опыт. Однако отмена антиалкогольного решения Мингорисполкома показывает, что такой путь не устраивает белорусские власти. Тогда у трезвомыслящих людей, не подверженных влиянию вредных привычек, остается простой, но надежный способ: сказать «нет» алкоголю и табаку!

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»