Чиновники ломают головы, как заставить белорусов платить за парковки 13 23.10.2018, 18:30

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Законодательная база несовершенна?

Сегодня в Минске состоялась пресс-конференция: "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок. Содержание и ремонт объектов дорожной сети", посвященная дню автомобилиста и дорожника. Корреспондент abw.by побывал там и зафиксировал основные моменты.

На пресс-конференции присутствовали Олег Лукашенко - заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" и Петр Прудников - представитель ГУ "Парковки столицы".

В первой части конференции была затронута актуальная в скором времени тема: организация снегоуборочной техники на дороге. Как заявил Олег Лукашенко: "снегоуборочная техника готова к зиме на 100%". А в целом, по словам чиновника, для подготовки к зимнему периоду было отремонтировано около 350 тыс. кв м улично-дорожной сети, устранена критическая ямочность на участках площадью 116 тыс. кв.м, обновлены 100 тыс. кв.м тротуаров. Ремонтировались пешеходные заграждения, производились также работы по заливке трещин.

В этом году решено закупить дополнительно 12 единиц спецтехники на базе МАЗа, а в зимнее время на дорогах планируется использовать холодные органоминеральные смеси, производимые на минском заводе "Макродор".

Вторая часть конференции была посвящена платным парковкам в центре Минска.

Так, с 3 декабря в Минске начнут действовать 5 новых зон платной парковки, об этом мы писали вчера.

"На сегодняшний день только 30% граждан оплачивают парковку, а в базе можно найти нарушителей, за которыми числится по 67 неоплат.

"Законодательная база пока не позволяет нам принудить автомобилиста заплатить за пользование парковкой, поэтому сейчас, разрабатывается новая нормативная база с учетом принуждения, чтобы человек все-таки оплачивал парковку".

Какие-то подробности , кроме той, что новый законопроект должен обязать людей платить за стоянку на платных парковках, журналистам получить не удалось. Как заявил представитель ГУ "Парковки столицы" Петр Прудников: "Это давайте комментировать мы не будем, документы могут обсуждаться только тогда, когда они будут приняты". Документ этот, к слову, готовят уже на протяжении 4 лет.