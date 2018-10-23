Белорус на авто с дипломатическими номерами вез контрабанду в Литву 10 23.10.2018, 19:05

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Автомобиль и сигареты изъяты.

19 октября литовские таможенники обнаружили контрабанду в автомобиле Volvo S80 с дипломатическими номерами. Автомобиль въезжал в Литву из Беларуси через пункт пропуска Мядининкай.

Во время осмотра таможенники нашли 5 тысяч 705 пачек сигарет Minsk, Queen, Winston, Kent, NZ. Об этом сообщает abw.by со ссыдкой на пресс-службу Литовской таможни.

Таможенники связались с МИДом Литвы. Как выяснилось, на автомобиле передвигался гражданин Беларуси. Но его статус дипломата истек, равно как и срок действия дипломатических регистрационных знаков на авто. К слову, в одном из тайников были обнаружены действительные регистрационные знаки на авто.

Автомобиль и сигареты изъяты, гражданин Беларуси отпущен под залог.