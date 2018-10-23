НХЛ: Американец белорусских кровей Алекс Гальченюк дебютирует за «Аризону» 23.10.2018, 21:10

Алекс Гальченюк

Алекс Гальченюк проведет первый матч в нынешнем сезоне НХЛ.

Ближайшей ночью американский нападающий белорусского происхождения Алекс Гальченюк проведет первый матч в нынешнем сезоне НХЛ. Это будет дебют форварда за "Аризону", ряды которой он пополнил летом в результате обмена из "Монреаля" на Макса Доми.

Гальченюк восстановился от травмы нижней части тела, передает pressball.by со ссылкой на Sportsnet.

В форме "Монреаля" Гальченюк-младший провел 418 матчей, в которых отметился 255 (108+147) результативными баллами.

"Койотис" сыграют на выезде с "Коламбусом". Начало — в 2.30 по белорусскому времени.