СМИ: Крупные покупатели валюты покончат с российским рублем 24.10.2018, 9:17

1,648

Валютный рынок РФ ожидают серьезные испытания.

Российскому валютному рынку в ближайшие три недели предстоит пережить новую проверку на прочность, пишет finanz.ru.

Зарубежные держатели российских акций, получившие в октябре промежуточные дивиденды, начнут конвертировать полученные рубли в доллары, чтобы вывести их за пределы РФ.

Этот процесс стартует в среду, 24 октября, предупреждает главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко.

В этот день кастодиальные банки должны перевести в валюту дивиденды "Норникеля", уплаченные компанией на прошлой неделе (122,8 млрд рублей).

Объем дополнительных закупок валюты на рынке составит 1 млрд долларов, оценивает Луцко. Это почти треть среднего за октябрь оборота торгов в паре доллар-рубль с расчетами "завтра".

Спустя неделю, 30 октября, аналогичные сделки пройдут по дивидендам "Роснефти". Впрочем, среди ее акционеров иностранцев меньше, а закупки валюты на рынке составят чуть больше 200 млн долларов за день.

Третьей "черной" датой для рубля может стать 11 ноября, когда состоится конвертация дивидендов "Лукойла".

Среди его акционеров много держателей депозитарных расписок и международных инвестфондов, для которых банки будут вынуждены купить на рынке около 1 млрд долларов за день.

В общей сложности обратная конвертация дивидендов заберет с валютного рынка 3,5 млрд долларов, оценивает Луцко. Еще около 2 млрд долларов могут купить российские держатели акций.

"Фактический и дополнительный спрос на валюту будет завесеть от геополитической напряженности. В худшем случае инвесторы будут размещать полученные рублевые средства на других рынках, т. е. выплата дивидендов может повлечь за собой отток капитала", - предупреждает эксперт.

Американские хедж-фонды, торгующие рублем через Чикагскую товарную биржу, уже три недели готовятся к новому витку падения российской валюты.

В конце сентября, при снижении доллара до 65 рублей, они почти полностью закрыли ставки на укрепление рубля, сделанные в августе, когда курс колебался между 67 и 70 рублей.

А начиная с октября снова наращивают короткие позиции во фьючерсах и опционах на рубль. С 25 сентября по 16 октября их объем вырос в 5 раз - с 1612 до 8283 контрактов, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Чистая спекулятивная позиция по рублю, впрочем, остается "бычьей": ставки на российскую валюту резко увеличивают институциональные инвесторы - пенсионные фонды и страховые компании. На 16 октября они держали 22588 контрактов на рубль на сумму 56,4 млрд рублей.