Гомельчанин об аврале из-за Лукашенко: Красиво – это больницу отремонтировать, а это – дурость 9 24.10.2018, 9:27

1,804

Фото: tut.by

Гомельские рабочие не скрывают эмоций.

В преддверии I Форума регионов Беларуси и Украины, который запланирован на 25−26 октября, в Гомеле настоящий аврал. Меняют тротуарную плитку, перестилают асфальт, красят крыши и фасады домов. В операции задействованы десятки единиц техники и сотни людей, пишет tut.by.

Лукашенко и Порошенко прибудут в Гомель в пятницу. Маршрут следования глав государств не разглашается, но вычислить его несложно: где в городе самые ровные дороги и самый красивый тротуар — там и проедут президентские кортежи.

Особое внимание уделили трассе из аэропорта — здесь положили новый асфальт. Отремонтировали дорожное полотно и на улице Федюнинского.

От площади Ленина до площади Восстания по обеим сторонам Советской рабочие уже которую неделю перекладывают тротуарную плитку. Говорят, заменили 13 тысяч квадратных метров. Новые тротуары — с белорусским орнаментом. Кстати, власти ранее обещали, что старая плитка после демонтажа найдет применение на других объектах. Что ж, поживем — увидим.

На Советской вдоль проезжей части на тротуарах установили бетонные кадки с туями. Не каштаны, но тоже красиво, замечаем мы.

— Красиво — это если бы мы новый детский садик построили или больницу на Комиссарова отремонтировали, чтобы когда человека привезли, он не лежал в коридоре. Вот это было бы красиво, а это — дурость, — не скрывает эмоций один из рабочих.

Мужчина говорит, что за три недели авральной работы его бригаде пришлось выслушать десятки, если не сотни, претензий от горожан.

— Почему-то все думают, что это наша инициатива: хорошую плитку менять на другую хорошую, и каждый идет и свой негатив льет на нас.

— А что говорят?

— К себе во дворы приглашают, посмотреть, где действительно нужно что-то делать, — улыбается рабочий.

На многих улицах, примыкающих к Советской, снят старый и оперативно уложен новый асфальт. Здания, которые, по всей видимости, могут попадать в поле зрения высоких гостей, также решили освежить. Так, на Пролетарской покрасили крыши некоторых домов. А на Пушкина со всех сторон «украшен» малярами и штукатурами корпус колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского.

Здесь работники сразу двух организаций — ОАО «Гомельремстрой» и ОАО «Сантехэелектромонтаж». Работают от заката до рассвета: на все про все, говорят, дали четыре дня. Вторник — последний.

— Сняли с дома на Сельмаше и сюда отправили. Сказали зачистить, подштукатурить, где надо и покрасить. Уже закончили почти, посмотрите, ну как? — явно доволен результатом рабочий.

— Красиво, но зачем, если в следующем году здесь должен быть капремонт?.. — недоумевает небезразличный прохожий — явно местный житель.

Между первым и четвертым корпусом университета им. Ф. Скорины рабочие треста № 14 красят парапеты в терракотовый. Через дорогу от них в сквере у поликлиники с десяток женщин энергично сгребают опавшую листву. Из-под пальто выглядывают белые халаты.

В понедельник напротив стадиона «Локомотив» разворотили до неузнаваемости площадку у постамента гетману Богдану Хмельницкому. Здесь работают сотрудники ОАО «Кирмаш» и Советского КРЖУПа: снимают старую и кладут новую плитку. Фронт работ небольшой — примерно 250 квадратных метров. Но и времени немного — нужно закончить к вечеру среды.

Но самый большой «шухер» в эти дни в сквере имени Тараса Шевченко на улице Барыкина: президент Украины планирует возложить к медному бюсту украинского поэта венок. Подходы к памятнику народного песняра в эти дни также спешно мостят новой плиткой.

Дедлайн — утро четверга. С появлением в городе кортежей строители коммунальники и медработники с граблями должны исчезнуть с городских улиц.