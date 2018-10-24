В Польше улучшилась ситуация на рынке труда 24.10.2018, 9:42

Уровень безработицы снизился.

Уровень безработицы в Польше в сентябре составил 5,7%, что на одну десятую процентного пункта ниже, чем в августе. Об этом сообщило Главное статистическое управление, сообщает «Радио Польша».

Количество безработных, зарегистрированных в управлениях занятости в сентябре, составило около 947 тыс. В августе оно составляло порядка 958 тыс.

Количество вновь зарегистрированных безработных в сентябре составило почти 146 тыс. и было выше на 9,7% по сравнению с августом. Количество предложений по работе, представленных в сентябре, составило 118 тыс., что на 9,6% ниже, чем в августе.