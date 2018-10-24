Китайский мост против Крымского: что не так с проектом Путина 24.10.2018, 10:03

Почему Крымский оказался намного дороже?

Вчера в Китае открыли самый длинный мост через море. Конструкция соединяет столицу КНР и Макао с континентальной частью Республики. Длина моста – 55 км, он включает в себя подводный туннель, позволяющий судам проходить через дельту реки Чжуцзян, важнейшую экономическую артериию Китая, по состоянию на сегодняшний день он является самым длинным морским сооружением во всем мире. Информация об этом была опубликована на сайте РБК, пишет «Русский монитор».

Надводная шестиполосная автотрасса является продолжением высокоскоростного шоссе, которое ведет в гонконгский аэропорт. Перед материком она раздваивается в форме литеры Y, одна часть ведет в «игорную столицу» – город Макао, вторая – в приморский город Чжухай. По заявлению китайских властей, конструкция способна выдержать любое землетрясение и даже удар тайфуна.

Как следует из источника, стоимость грандиозной конструкции, состоящей из целой серии мостов, нескольких подводных тоннелей, эстакад и пунктов пропуска, составила 20 млрд. долларов. Путем нехитрых математических вычислений можно определить, что цена одного километра эпохального сооружения равна приблизительно 363 млн. долл.

Для сравнения: строительство Крымского моста, соединяющего аннексированный Крым с Краснодарским краем и так помпезно открытый лично Путиным в мае текущего года, обошлось российскому бюджету в 4 млрд. долларов. При этом длина Крымского моста составляет лишь 19 км, большая его часть проходит по суше (11,5 км – ред.), и только 7,5 км возведены над морем. Выходит, что если брать в сравнение надводную часть обоих мостов, то возведение 1-го км «моста им. Аркадия Ротенберга», который короче китайского более чем в 7 раз обошлось России в 533,3 млн. дол. долларов за километр, а это, на минуточку, на 170,3 млн. дороже, чем километр моста из Гонконга в континентальный Китай!

Выходит, аппетиты «любимых олигархов Путина» Ротенбергов просто непомерные, ведь как получилось, что возводимая ими конструкция, в которой, в сущности, нет ничего сверхъестественного, из расчета «цена/км» обошлась почти вдвое дороже грандиозного самого длинного морского моста в мире, построенного китайцами.