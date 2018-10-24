Активист из Могилева предложил отдать спецодежду Лукашенко рабочим 5 24.10.2018, 10:19

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Алексей Павловский

Активист написал жесткое письмо диктатору.

Активист профсоюза РЭП из Могилева Алексей Павловский вступился за работников сельского хозяйства Кормянского района, которым не выдают средства индивидуальной защиты, сообщает praca-by.info.

Он отправил письмо Лукашенко, председетелю ФПБ и вице-премьеру Беларуси:

«Обращение

В последние годы в Кормянском районе, пострадавшем от Чернобыльской трагедии, возникли проблемы в обеспечении средствами индивидуальной защиты тружеников сельского хозяйства. Постоянным и сезонным работникам не в полном объёме или совсем не выдают (СИЗ). Сами работники боятся тревожить руководителей на эту тему, по понятным причинам, опасаясь потерять низкооплачиваемую работу, пополнив армию тунеядцев!

Такое положение сложилось благодаря Вашему декрету №29 и «тунеядскому» указу с вашим комментарием «Глянул работник косо на нанимателя – вон за ворота»

Я, Павловский А.С, неоднократно обращался в Кормянский райисполком и к депутатам по вопросам обеспечения СИЗ сельских работников, т. к. профсоюз (ФПБ), управление сельского хозяйства райисполкома, безответственно относятся к своим обязанностям, и в место конкретных мер по обеспечению СИЗ даёт отписки (пр.1- ответ управления сельского хозяйства Кормянского райсполкома № 570/01-12). Зато «депутат» Сидорова выдала вместо СИЗ работнику «Корма - агросервис» по мянушке Бавтун 3 мешка гуманитарки с одеждой и обувью т.к. работал он в женских туфлях с оторванными подошвами, подвязанными резинками и без спецодежды, за что он ей благодарен!

Так, в ответе Кормянского райисполкома указано по невыдаче рабочим СИЗ ;

Жалоб по этому вопросу от работников не поступало.

В 2018 г. работникам «Корма - агросервис» выдано 31 ед. спецодежды с учётом финансовых возможностей, очередная закупка планируется в начале 2019 г.

Районному комитету профсоюза работников агропромышленного комплекса предложено провести в первом квартале 2019 г. мониторинг состояния работы по обеспечению работников отрасли СИЗ.

Обращаю ещё раз ваше внимание на следующие несуразности ответа;

- по п.1 работники не обращаются с жалобами, боясь увольнений!

-по п.2 выдано 31ед. спецодежды , а работников гораздо больше принято на работу, и они работают без СИЗ. А до 2019 г. долговато ждать! Впереди слякоть и морозы! Да и позволят ли опять финансовые возможности?

-по п.3 профсоюзу предложено провести мониторинг в2019г, хотя он должен ежедневно отстаивать трудовые права работников, т. к. « сидит у них на шее», удерживая автоматически без письменного согласия работников проф. взносы!

В связи с вышеизложенными фактами и аргументами, предлагаю для выхода из создавшейся ситуации, я полагаю и по Вашей вине, следующие предложения по обеспечению СИЗ сельхозработников Кормянского района и Беларуси передать спецодежду, спецобувь, перчатки, одёванную вами и госчиновниками на «субботниках», сельским труженникам Кормянщины, которым не выданы СИЗ».