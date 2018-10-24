Оборот все рекорды бьет 5 Светлана Балашова

24.10.2018, 10:34

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Как работает «серый рынок» алкоголя в Беларуси.

Как известно, белорусы пьют много… Каждая уважающая себя торговая точка или заведение общепита должны реализовывать такое количество алкоголя, чтобы хватило всем желающим.

Винно-водочный отдел, независимо от площади торгового зала, находится на самом лучшем месте. Конечно, качественное акцизное спиртное стоит дорого. Но есть альтернатива, проверенная временем, — серый алкогольный рынок, на котором производство и потребление увеличиваются год от года, несмотря на всю строгость принимаемых мер.

Места знать надо!

В социальной сети несколько десятков тематических групп: «Элитный алкоголь круглосуточно», «Алкоголь в Беларуси», «Алкоголь из Еревана», «Алкоголь Минск» и еще множество вариантов. Реклама вполне соответствует: «У нас вы можете приобрести виски, коньяк, текилу, мартини, бренди… круглосуточно.

Доставка в течение часа», «Дорогой элитный алкоголь по доступным ценам». «Элита» для потребителя обходится сравнительно дешево. К примеру, бутылка рома известного бренда объемом один литр обходится в 25 рублей.

Для сравнения: в магазине точно такая же стоит 120 рублей. Приятно удивляют цены на виски, бренди, коньяк. Почему? Более дешевая продукция поставляется разными путями. Есть так называемые шоплифтеры, или, по-простому, магазинные воры. Конечно, тырят они не только алкоголь, но те, кто предлагает свои услуги в интернете по безопасной доставке любого элитного алкоголя за полцены, свое дело знают. «Умыкнув» из супермаркета «литр», они, кроме адреналина, получают еще наличные.

Предложений на «алкогольных» сайтах типа «доставлю дорогой алкоголь по спецзаказу быстро и дешево» достаточно. Кстати, в последнее время это криминальное «движение» набирает силу, многие шоплифтеры предпочитают предоплату по предварительному заказу. Хочется выпить чего-то непозволительного для нынешнего скудного белорусского кошелька? Ждать приятного момента совсем недолго — «сегодня — на сегодня».

Второй канал поставок, конечно, магазины DutyFree. Наиболее предприимчивые трезвые граждане периодически организовывают в ближнее приграничье специальные туры. Гарантируют предоставление транспорта, питание и символическую оплату услуг. В ответ участник поездки должен купить максимально дозволенную партию товара, а после возвращения на родину большую ее часть отдать организатору. Впрочем, особых барышей на подобных махинациях не заработать, да и конечная стоимость элитных напитков все равно остается кусачей.

Понятно, что самую большую и надежную прибыль дает фальсификат. Здесь знакомый маршрут — поиск в интернете. Несколько кликов — и можно сравнивать цены. В середине октября, к примеру, пол-литра водки известного бренда торгуется по 2 рубля 50 копеек. Вкус у дубликатов, как утверждают виртуальные «сомелье», ничем не отличается от оригинала. Надо отметить, что массовый спрос не на «литры», а на объемы не менее канистры. Пятилитровики с так называемым кондитерским коньяком идут по 30 рублей. Какова в этом случае себестоимость «уникального напитка с ярко выраженным вкусом», можно себе представить.

Оборот все рекорды бьет

Под фальсификатом, говорит технолог алкогольного производства Анастасия Антоненко, понимается изготовленная с нарушениями технологий из заведомо более дешевого сырья продукция:

— Речь, в частности, о том же коньяке в канистрах. От этого напитка там может быть только цвет и отдаленный вкус, но на поверку оказывается, что часто используется технический спирт высокого качества. Так же порой налажено производство легендарного Hennesy, правда, его предпочитают разливать в красивые бутылки. Этот товарный знак защищен в нашей стране, поэтому содержимое — уже не только фальсификат, но и контрафакт, что влечет целый ряд статей не только КОАП, но и Уголовного кодекса.

Надо знать, что коньяка для всех желающих никогда не хватит: для его производства используются особые сорта белого винограда. Ежегодно площади виноградников в странах Западной Европы сокращаются примерно на 90—100 тысяч гектаров (во Франции их осталось менее 800 тысяч га). По оценкам специалистов, тенденция удручающая. К качеству продукта много вопросов. Кстати, в России намечено масштабное расследование торговых марок коньяков: на местном рынке количество фальсификата составляет 60 процентов! Технология проста: виноградный коньячный спирт подменяется на более доступный пшеничный или картофельный, а «доводится» продукция до нужной кондиции с помощью красителей и ароматизаторов, которые используются в кондитерской промышленности.

Кстати, более 95 процентов нелегальной алкогольной продукции завозится в нашу страну именно с территории Российской Федерации. Там этим высокодоходным бизнесом на протяжении десятилетий занимаются криминальные структуры. Сложилась почти анекдотичная ситуация: нелегальный оборот фальсификата российского производства не только сильно бьет по легальным белорусским производителям, но и делает менее привлекательным среди населения такое традиционно устоявшееся явление, как самогоноварение.

В частности, об этом свидетельствуют объемы изымаемой правоохранительными органами браги и готового продукта: в 2011 году было конфисковано 111,4 тысячи дал, в 2013-м — уже 81,6 тысячи дал, а в 2015-м — всего 69,2 тысячи дал самогона и браги. В прошлом году по стране из незаконного оборота было изъято 553905 литров самогона и браги, уничтожено 1513 самогонных аппаратов. Если попробовать перевезти весь этот алкоголь в цистернах больших бензовозов, потребуется вереница транспорта сразу в 20 машин!

Однако как бы странно это ни звучало, из всего ассортимента подпольной торговли именно самогон можно считать наименьшим злом. Только этот любимый многими поколениями белорусов продукт сегодня подделывают сплошь и рядом: в разбавленный спирт низкого качества добавляется немного самогона «для аромата». Такие факты, если внимательно прочитать милицейские сводки, выявлены практически во всех областях страны, особенно — на Минщине.

Проанализировав цифры, становится ясно, что выгоднее завозить к нам спирт и на месте «бодяжить» из него хоть водку, хоть мартини, хоть коктейль средиземноморский. Конечно, зарубежные каналы поставок перекрываются, но, когда распутывается клубок с самого конца, нити уходят в абсолютном большинстве случаев на территорию России, а там ликвидировать подпольное производство не представляется возможным…

Надо отметить, что на нашей территории регулярно отлавливают крупных курьеров и мелких оптовиков. Из криминальной сводки: у мозырянина в машине и гараже обнаружено 1690 литров спиртосодержащей жидкости и 2520 бутылок водки... У двоих задержанных гродненцев изъято 15 тонн российского спирта... Отчаянный житель Бобруйска перевозил 3800 литров паленой водки и 12 тонн спирта…

Ну что, вздрогнем?

Какой бы низкой ни была стоимость спирта, на основе которого по сути весь фальсификат и производится, его технический аналог еще дешевле. Нелегальному производителю рано или поздно придет на ум идея еще больше заработать и подменить сырье, которое окажется ядом. Напомню случай в Борисове, когда пять сотрудниц рыбного предприятия «Фауна» решили в конце рабочего дня отметить День матери.

Уборщица принесла бутылку бальзама. Итог — все женщины оказались в реанимации, а одна из них скончалась. Следствием установлено, что в бутылке оказалась жидкость для очистки чанов от рыбы. Еще пример — гибель пяти человек в Слуцке. Компания искала, чем бы «догнаться», и бутылка со спиртным оказалась очень даже кстати — никто ничего не заподозрил. Не выжил из них никто: в бутылке было отравляющее вещество, которое входит в состав растворителей.

— Спиртным люди травятся регулярно, — говорит врач-реаниматолог Федор Москаленко. — Главная причина — пьют, не зная, что именно, понятия не имея о происхождении горячительного напитка. Встречаются случаи отравления жидкостями, изготовленными на основе этилового спирта низкой очистки, полученного путем гидролиза из древесины, парфюмерной продукцией, денатуратами и так далее. В этих случаях интоксикация организма происходит не из-за самого спирта, а от добавок. Но страшнее, когда люди употребляют технические спирты, которые, к сожалению, находятся в свободной продаже. Например, метиловый спирт входит в состав некоторых стеклоотмывающих жидкостей, на основе бутилового производится тормозная жидкость, этиленгликоль содержится в антифризах.

— Федор Васильевич, как можно выпить «омывайку»?

— Очень просто. Дело в том, что по запаху, цвету и эффекту «несъедобные» спирты ничем не отличаются от этилового. Последствия наступают через несколько часов или даже дней. А дальше — гарантированная слепота, отказ почек, разрушение печени, инвалидность. Часто — смерть. Некоторые люди засыпают и не просыпаются, выпив вместо алкоголя в смертельной дозе растворы на основе фенобарбитала.

К слову, в прошлом году в токсикологическое отделение БСМП госпитализировали с острым алкогольным отравлением 684 человека, около 400 пациентов, приведя в чувство и промыв желудок, отпустили из приемного покоя. По информации Миноблисполкома, только за первые три месяца нынешнего года в Минской области от употребления сомнительных алкогольных напитков и суррогата умер 61 человек.

Участились случаи отравления спиртосодержащими жидкостями. Например, в Минском районе после распития жидкости синего цвета — предположительно «омывайки» — двое умерло, а один человек попал в реанимацию. «Удовольствие» от алкогольной комы дорого обходится налогоплательщикам: сутки пребывания пациента в реанимации стоят 415 рублей. Если же отказывают почки, что случается нередко, нужны дорогостоящие методы лечения — сеансы гемодиализа…

К сожалению, практика и сама жизнь доказывают, что только запретительными мерами навести порядок на рынке алкоголя не получается. Ужесточение законов каждый раз провоцирует уход этой сферы в еще большую тень. Здесь нужны другие рычаги и механизмы — запрос гражданского общества на формирование абсолютной нетерпимости к контрафактному и фальсифицированному бизнесу на здоровье и жизни людей. Но когда, скажите, в нынешней Беларуси и у нынешних ее граждан появится осознание этой необходимости?

Светлана Балашова, «Свободные новости»