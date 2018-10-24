Какие виды реформ предложил ВКЛ король Жигимонт Август 24.10.2018, 10:49

Экономика и вся государственная система срочно нуждалась в обновлении.

К середине 16 столетия экономика Великого княжества Литовского производила большое количество продуктов питания, ремесленных изделий, которые успешно находили сбыт по всему миру. Крепли торговые отношения с европейскими компаниями. Экономика и вся государственная система ВКЛ срочно нуждалась в обновлении, пишет litvin.pl.

После смерти в 1528 году короля Жигимонта Старого вся ответственность за будущее государства легла на плечи его соправителя и сына Жигимонта Августа. Он решительно приступил к реформированию хозяйственной жизни страны. Причем реформы не забалтывались и не декларировались, как происходит сегодня в Беларуси. Жигимонт Август менял основу экономической жизни, что должно было резко увеличить реальные доходы державы.

Монеты в честь короля-реформатора Сигизмунда Августа II

Прежде всего следовало пересмотреть аграрную политику. Для ВКЛ были важны новые аграрные реформы, чтобы выполнять рыночные потребности (не только внутреннего рынка, но и внешнего). Необходимо было вывести страну на новый уровень производства и прекратить отставание княжества от прилегающих государств. Поэтому обществу предлагались разные виды реформ.

Главное внимание было отведено осуществлению реформы по введению уставов на волоки. Что предусматривала данная реформа? Все пашни крестьян разделили на волоки, которые в свою очередь были разделены на морги. Волока включала в себя тридцать моргов, размер каждого из которых составлял 0,71 гектар.

При этом вся волока занимала 21,3 гектар и была разделена на три части. Первая часть – озимые культуры, вторая часть – яровая культура, третья часть – для пара. Каждая из волок должна была выплачивать повинность, размеры которой были установлены в связи с качеством земли. В 1557 году из недр королевской администрации вышла даже специальная инструкция – «Устав на волоки», этот же год принято считать и началом реформы.

Помимо реформы, связанной с волоками, Жигимонт Август провел и другие виды реформ. Например, политическую, экономическую и административную. Связаны они были с территориальным делением княжества. Данное деление приближало княжество к польскому королевству своим строением. В связи с этими же реформами были введены поветовые сеймики. Они, как известно, занимались решением местных вопросов. Были введены и поветовые суды, а именно: городской, подкоморский, земский.

Все виды реформ, инициированных королем Жигимонт Августом, дали свой эффект, несмотря на сложное политическое положение Речи Посполитой в 16 веке. Страна воевала с московитами, но экономика позволяла содержать большое войско и выдерживать бремя военного противостояние с врагом на востоке.