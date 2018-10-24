Сергей Петрухин: Мы пригласили на площадь чиновничество, замминистра 1 24.10.2018, 10:51

1,118

Сергей Петрухин

Известного брестского блогера снова вызывают в милицию.

Брестского блогера и противника строительства аккумуляторного завода Сергея Петрухина в очередной раз вызывают в милицию. На руках у него повестка о явке в отдел внутренних дел Ленинского района Бреста на 16:00 26 октября.

Как рассказал «Радыё Рацыя» Петрухин:

- Я это связываю с тем, что меня хотят снова прикрыть, так как мы с Кабановым сделали кино, где пригласили прийти на площадь чиновничество, замминистра, чтобы обсудить завод, потому что они не дают ответов на вопросы.

Сергей Петрухин - блогер, который в своих сюжетах освещает тему строительства аккумуляторного завода "АйПауэр". За участие в воскресных акциях протеста в Бресте, он неоднократно был наказан штрафами и арестами.