Новые версии: когда был основан Мирский замок 24.10.2018, 11:36

Точную дату основания замка пытаются выяснить ученые.

Год 1995-й стал для Мирского замка знаменательным. Тогда отмечалось его 500-летие. Но точную ли дату отмечали в тот год? Белорусские археологи пытаются найти истину. Есть много версий относительно даты основания замка в местечке Мир. Документы свидетельствуют, что впервые упоминается укрепление в 1395 году, но основные постройки появились только через столетие. Официально считается, что первое достоверное известие замке в Мире появилось в 1527 году, когда делилось имущество Юрия Ивановича Ильинича между его сынами, пишет litvin.pl.

Историки полагают, что в конце XV века литвинский аристократ Юрий Иванович Ильинич не мог заниматься возведением замка. Но такая возможность появилась у него к 20-м годам 16 века, когда он оказался на высоких государственных постах в ВКЛ. Юрий Иванович стал одним из любимцев польского короля и великого князя литовского Жигимонта Старого, а также его жены Боны Сфорцы.

Богатства у него были несметные. Ему платили от своих доход почти 20 тысяч домовладений (дымов). Дворы мещан и крестьян в ВКЛ назывались дымами. В 1518-м Ильинич мог позволить себе дать в долг самому королю круглую сумму -- 2000 дукатов. За это Юрию Ивановичу было король разрешил ему пожизненно владеть Брестским и Лидским староствами. Мечтал Ильинич получить место ковенского старосты, чтобы пользоваться таможденными доходами.

В XVI веке город Ковно был центром приграничной торговли, все импортные товары оформлялись на здешней таможне.

Строительство Мирского замка магнатом затевалось для того, чтобы подчеркнуть значимость рода. Для возведения замка потребовалась сумма почти в 10 тысяч золотых дукатов, что было грандиозной инвестицией в то время.

В сентябре 1519-го Ильинич стал головой Ковенского староства. До него эту должность занимал Авраам Езофович, получивший Ковно, так одолжил королю 10 тысяч дукатов. Перед смертью Езофович обручил своего сына с дочерью Ильинича и завещал Юрию Ивановичу распоряжаться Ковенским староством, пока не станут совершеннолетними дети Авраама и не будет выплачена денежная ссуда королем. Однако Жигимонт Старый вернул долги иначе.

Он позволил Подляшскому воеводе Янушу Костевичу выкупить Ковно, а внесенные десять тысяч дукатов — положить на хранение в сакристию (место в алтаре или помещение при христианском храме для сохранения церковной утвари) костела Святого Станислава в Вильно.

Ильинич прислал королю письмо, где просил передать деньги на сохранение ему, и Сигизмунд согласился. 29 апреля 1523 года король позволяет выдать деньги Юрию Ивановичу, однако точных сведений, что Ильинич получил дукаты, нет.

Историки считают, что это известие и может быть подтверждением начала возведения Мирского замка.

Десять тысяч дукатов, если их действительно собрал Ильинич, пошли на постройку стен и башен крупного фортификационного сооружения.

Судьба сыновей Ильинича сложилась трагически. Им было не до постройки замка. Сына Станислава, к которому в первую очередь отошел замок, отравила жена в 1531-м своего слуги. Властителем стал Феликс, четвертый сын Ильинича. Однако в 1542 году он, а за год до этого — и его жена Софья Радзивилл, умирают.

Замок переходит к их сыну, маленькому Юрию, внуку Ильинича, которого берутся опекать родственники матери — князья Радзивиллы, и он становится графом Священной Римской империи на Мире, осуществив тем самым мечту своего деда Юрия Ивановича.

Точную дату основания Мирског замка пытаются выяснить сотрудники Института истории НАН Беларуси. Написана научная работа «Род Ильиничей в Великом княжестве Литовском в XV-XVI веках: родословная, гербы, владения». Однако пока неясно, когда же именно был заложен первый камень в фундамент Мирского замка. Раскрытие тайны еще впереди.