Беларусь в ближайшие годы может обеднеть на миллиарды евро Владимир Тарасов

24.10.2018, 12:02

Потери на колебаниях курсов – это реальные деньги.

Укрепления курса европейской валюты по отношению к доллару США в ближайшие годы приведет к сокращению величины сбережений населения и предприятий Беларуси, номинированных, в основном, в долларах, на несколько миллиардов евро. Удастся ли их спасти?

Жители нашей страны привыкли ориентироваться на доллар США как самую надежную и доступную валюту. В долларах ведутся многие расчеты, содержится основная часть валютных сбережений. Да и государственные органы тоже ориентируются на доллар. В частности. Национальный банк, приводя данные о валютных депозитах населения и предприятий, как и о валютных резервах, переводит все в долларовый эквивалент.

Потери на колебаниях курсов – это реальные деньги

С одной стороны это оправдано, так как доллар самая популярная мировая валюта, за которой стоит первая по мощи экономика мира. С другой стороны, у него имеется весьма серьезный конкурент в виде евро, и по отношению к европейской валюте курс американской меняется в довольно широких пределах в течение нескольких лет. Допустим, в момент введения евро – 1 января 1999 года, его курс был установлен равным 1,1736 долларов за евро.

Но тогда курс быстро рухнул, и уже в ноябре того же года достиг паритета, то есть уровня в 1 доллар за евро. В октябре 2000 года евро опустился до 0,823 долларов. Это остается минимальным значением данного курса. В 2001 году курс евро начал постепенно подниматься и с тех пор произошло несколько циклов его роста и снижения. В 2017 году он чуть было опять не опустился до уровня паритета. В текущем поднимался до 1,25 долларов. А в настоящее время находится вблизи 1,15 долларов за евро. И зарубежные эксперты дружно предсказывают укрепление евро в ближайшие годы.

В частности, по данным последнего опроса аналитиков, проведенного, информационным агентством Bloomberg, в 2022 году евро подорожает до 1,28 долларов, то есть примерно на 10% по отношению к текущему значению. А исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC. Улиф Линдахи, занимающийся хеджированием валютных рисков, полагает, что в ближайшие 6 лет доллар обесценится против евро примерно на 40%.

Подъем курса евро приведет к значительным финансовым потерям белорусских предприятий и населения, которые остаются незамеченными вследствие привычки считать все в долларах. Потери несложно оценить. По данным Национального банка РБ, на 1 октября 2018 года величина валютных сбережений населения составляла 7,1 млрд. долларов в эквиваленте, а предприятий – 3,9 млрд. долларов. К этим величинам можно добавить еще и международные резервные активы РБ в иностранной валюте, достигшие на 1 октября примерно 4,6 млрд. долларов в эквиваленте. В сумме это дает 15,6 млрд. долларов. А ведь имеются еще средства банков и наличные сбережения физических лиц. Конечно, некоторую часть валютных ресурсов составляют средства не в долларах, а в других валютах, но доллар преобладает с большим отрывом, поэтому для упрощения расчетов будем считать, как будто сбережения номинированы в долларах. Наша цель сделать примерную оценку, поэтому такое предположение допустимо.

Если выразить указную величину сбережений в евро, то она составит примерно 13,6 млрд. евро. Следовательно, при снижении курса доллара против евро на 10-40%, указанные долларовые ресурсы Беларуси сократятся примерно до 8,2-12,2 млрд. евро. То есть, потери сбережений составят от 1,4 млрд. евро до 5,4 млрд. евро. Только одни физические лица могут лишиться 0,7-2,8 млрд. евро.

Может показаться, что это чисто расчетные потери, которые, к тому же, можно считать относительными, ведь со временем курс евро снизится против доллара, то есть возникнет дополнительный доход, который компенсирует потери.

Но на самом деле эти числа характеризуют вполне реальную упущенную выгоду, так как если провести конверсию долларов в евро и обратно на минимуме и максимуме курса евро соответственно, то эти гипотетические величины окажутся вполне реальными миллиардами евро, которые после второй конверсии станут не менее реальными миллиардами долларов. Их можно будет положить банк, что-то купить, построить, зачислить в резервы и т. д.

Предсказать динамику курсов сложно, но иногда удается

Описанная выше схема действий кажется довольно привлекательной, однако осуществить ее не просто. Дело в том, что предсказать заранее начало и завершение тенденции изменения курсов валют довольно сложно. Точнее, многие люди пытаются это делать, но мало у кого это получается в течение длительного периода времени. Тем не менее, если с предсказаниями на короткие сроки ситуация кажется почти безнадежной, хотя иногда и это получается (см. прогнозы курса белорусского рубля, размещаемые на нашем сайте), то в долгосрочном плане дела обстоят немного лучше.

Так, в настоящее время подавляющее большинство экспертов и финансистов во всем мире считает, что произошедшее в последние месяцы снижение курса евро против доллара является временной коррекцией перед формированием долговременной тенденции укрепления евро. И у такого мнения есть веские основания. ФРС США быстро повышает ставки, что и поддерживает сейчас доллар, но в 2019 году она собирается прекратить этот процесс. А Европейский Центробанк, напротив, если не в следующем году, то через год собирается начать повышать свои ставки. Кроме того, у США значительное отрицательное сальдо внешней торговли, а у еврозоны – положительное. Да и президент США Дональд Трамп выступает за слабый доллар. Так что у доллара нет шансов, хотя, конечно, есть люди, которые считают, что он еще покажет себя.

Таким образом, общее мнение экспертов сложилось в пользу евро. Например, глава исследований глобальных рынков MUFG Дерек Хэлпенни полагает, что уже в конце 2018 года курс евро на рынке форекс поднимется до уровня 1,18 долларов за евро, в I квартале 2019 года достигнет 1,2 долларов, а во II квартале – 1,24 долларов.

Более осторожные эксперты считают, что подъем евро начнется позднее. Например, руководитель отдела форекс-стратегии по Северной Америке в CIBC Бипан Рай утверждает, что это произойдет тогда, когда Европейский Центробанк начнет готовиться к повышению ставок.

Однако, имеются факторы, которые препятствуют укреплению евро. Один из них – это Британия, которая своим выходом может нанести серьезный ущерб ЕС, Италия, которая нарушает финансовую дисциплину и, чего доброго, решит последовать за Британией. Да и с Грецией непонятно что делать, ведь по своим долгам она ни в жизнь не рассчитается, несмотря ни на какую экономию. А экономическая война США со всем миром еще только начинается, а она затронет всех, в том числе и ЕС.

В связи с этим, в банке JPMorgan считают, что в конце текущего года курс евро еще может снизиться до уровня 1,13 долларов за евро. Но в 2019 году они ожидают подъема курса до уровня 1,19 долларов. То есть, прогнозируемый экспертами банка рост курса евро составит всего около 5%. Но даже 5% от долларовых сбережений в РБ дают сотни миллионов долларов возможного дохода.

Предприимчивость предполагает страхование от валютных рисков

Так что с прогнозами курсов валют имеются серьезные проблемы. Тем не менее, ситуация не безнадежна. Есть разные способы действия в таких ситуациях, которыми зарубежные инвесторы широко пользуются. В частности, это всевозможные производные инструменты, позволяющие хеджировать потери, связанные с курсовыми колебаниями. К тому же, сумма возможной прибыли уж больно велика – миллиарды евро, поэтому жителям Беларуси, да и предприятиям, стоит задуматься над тем, как не потерять изрядную часть своих сбережений и не упустить выгоду, хотя это сложно и требует постоянного внимания к событиям, которые происходят на мировом валютном рынке.

Впрочем, для Беларуси это имеет несколько большее значение, чем просто сохранение и приумножение сбережений. У нас в последние годы все больше говорят о необходимости развития предприимчивости и предпринимательства, поддержке инициативы, создания условий для бизнеса и пр. Но при этом забывается финансовая сфера – а ведь предприимчивость и инициатива означает использование всех возможностей заработать, в том числе и в сфере финансов на изменениях курсов валют.

Предприимчивость либо есть, и тогда она проявляется во всем, либо ее нет. Нельзя быть предприимчивым человеком, допустим, только в производстве огурцов, и совсем не думать об использовании при удобном случае конверсии валют для увеличения сбережений. Если предприимчивость есть у человека в производстве огурцов, то она будет у него и на валютном рынке. И наоборот. Бизнесмен – это человек, который ищет выгоду во всем, а не в чем-то одном.

У нас же правительство и Национальный банк стараются как можно меньше говорить о валюте и не развивают валютный рынок в стране, надеясь таким образом стимулировать интерес к белорусским рублям. Но они не понимают, что тем самым они подавляют предприимчивость и инициативу в обществе, причем не только в сфере финансов. Гораздо большую пользу экономике страны принесло бы, пожалуй, повышенное снимание к валютному рынку и создание на нем условий для широких масс населения в сфере страхования валютных рисков. То есть создание доступных широким слоям населения и предпринимателей рынка производных финансовых инструментов и пр. В Беларуси же сейчас данный рынок то ли есть, то ли его нет, не поймешь.

Нацбанк, к тому же, мог бы показать пример действия по снижению возможных убытков из-за колебаний курсов валют, диверсифицируя свои собственные резервы между разными валютами, и открыто обосновывая и объясняя свои действия.

Но пока всего этого в РБ нет, поэтому каждый человек должен сам принимать решение. А смогут ли жители и предприятия Беларуси воспользоваться шансом заработать на подъеме курса евро против доллара, продемонстрировав свою предприимчивость, время покажет.

Владимир Тарасов, «Белрынок»