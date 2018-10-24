Сколько стоит «бесплатная» школа 3 24.10.2018, 12:57

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За что нужно платить и можно ли меньше тратить на образование.

По просьбе читателей на примере пятиклассника обычной гродненской школы «Вечерний Гродно» рассчитал, сколько и за что нужно платить, и выяснил, можно ли меньше тратить на образование.

Родительские взносы

Каждый год добровольные родительские взносы составляют 2 базовые величины, сегодня это 49 рублей. Сумму можно делить наполовину, поэтому в сентябре внесли только часть — 24,50 рубля.

Итого 24,50 рубля.

Учебники и учебные пособия

С этого года плата за пользование учебниками для всех одинаковая — 0,5 базовой величины, или 12,25 рубля. Помимо этого пришлось докупить рабочие тетради по английскому языку, истории, искусству, русскому языку, а также атлас и контурные карты по человеку и миру. Дополнительная литература потянула ещё почти 23 рубля. Кроме того, на урок труда пятикласснику понадобились лобзик, пилки и халат. Это ещё 20 рублей.

Итого 55,25 рубля.

Питание

С переходом ребёнка в пятый класс стоимость обедов сильно выросла. Один день — 1,80 рубля. В месяц выходит 36–41,40 рубля. Сентябрь оказался коротким, поэтому за питание заплатили 36 рублей.

Итого 36 рублей.

Кружки и спортивные секции

Ребёнок посещает занятия по плаванию дважды в неделю. Одно стоит 4 рубля. В месяц обучение плаванию обходится 32–40 рублей, не считая покупки плавок, шапочки и очков. Помимо этого планируем отдать сына на футбол. Бесплатных секций в нашей школе и школах поблизости мы не нашли. Выяснили, что ребят набирают сразу в спортивные школы ФК «Неман» или ФК «Белкард». Тренируют детей с 6 лет на школьных стадионах или на футбольных полях в Ледовом дворце или Коложском парке бесплатно. Но ребят постарше берут в основном в платные группы. Одно занятие — 4,50 рубля. Тренировки — два раза в неделю. Итого в месяц — 36–45 рублей.

Итого 32 рубля.

Репетитор

В ближайшее время начнутся занятия с репетитором по английскому языку. Журналисты посчитали, что одного занятия в неделю ребёнку достаточно. Стоит 10 рублей. В месяц на дополнительное обучение иностранному придётся платить 40–50 рублей.

Итого 40 рублей.

Дополнительные расходы

Каждый год традиционно собираем деньги на нужды класса. На этот раз сумма вышла небольшая — 20 рублей.

Кроме того, в конце октября у нашего класса намечается поездка в Минск. Экскурсия стоит 50 рублей с человека, но это по желанию родителей.

Итого 70 рублей.

Считалка

Сентябрь: 24,50 (взнос) + 55,25 (учебники и пособия) + 36 (питание) + 32 (плавание) + 20 (нужды класса) = 167,75 рубля (не считая подготовки к школе).

Октябрь: 41,40 (питание) + 36 (плавание) + 50 (экскурсия) = 127,40 рубля.

В ноябре к сумме добавится ещё минимум одна статья расходов — репетитор, это ещё 40 рублей.

На чём сэкономить?

На дополнительной учебной литературе. Конечно, немного, но всё же. В некоторых книжных интернет-магазинах при покупке на определённую сумму действуют скидки. Правда, если пособий в наличии нет, придётся подождать несколько дней. Художественную литературу можно найти в школьной библиотеке.

На спортивных секциях. Если ребёнку исполнилось 6 лет, уже стоит подумать, куда его отдать, особенно если речь идёт о наиболее популярных видах спорта — футболе или хоккее. Ребёнка постарше без обучения сюда возьмут бесплатно, только если он на первой же тренировке докажет, что может заниматься наравне с детьми, которые тренируются уже несколько лет. Это сэкономит 36–45 рублей.

Для детей постарше можно выбрать бюджетные виды спорта типа таэквондо, кёкусинкай, карате или пулевая стрельба.

На экскурсии. Можно, конечно, сэкономить на поездке в Минск, но такая экскурсия для ребёнка — это не только множество впечатлений, но и расширение кругозора.