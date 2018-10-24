«И так сойдет»: ляпы строителей при подготовке к приезду Лукашенко 2 24.10.2018, 13:19

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Аврал в Гомеле не обошелся без ошибок.

Уже завтра Гомель примет I Форум регионов Беларуси и Украины. К приезду Лукашенко, президента Украины и чиновников коммунальщики развернули масштабную кампанию по благоустройству. Аврал не обошелся без фейлов, пишет gomel.today.

Ранее мы уже публиковали видеосюжет о том, как в центре города решили заново положить кажется всю тротуарную плитку. В некоторых местах это закончилось настоящим адом перфекциониста — посмотрите как сделан орнамент.

По предполагаемому маршруту кортежа гостей на скорую руку покрасили фасады домов и даже шифер. По этим фото вы можете оценить качество такой отделки.

В Гомельском чате конструктивных изменений, созданном на Городском собрании ГДФ, люди делятся примерами благоустройства, которые увидели сами. Например, на остановке Рембыттехника отсутствующие фрагменты плитки просто «замаскировали».

И это то, что происходит накануне Форума. Что же будет завтра? Можно как минимум с уверенностью прогнозировать транспортный коллапс. Восточный проезд, который мог бы решить проблему с форс-мажорной транспортной нагрузкой, все еще не достроен. Активисты уже создали петицию к властям с требованием скорее завершить «стройку века», а 27 октября в 16.00 состоится Горсобрание на эту тему.