Шойгу в Минске: Мы ответим на размещение в Польше дивизии США 11 24.10.2018, 13:24

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В Минске проходит заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Беларуси.

Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США не способствуют укреплению региональной безопасности и вынуждают принимать ответные меры, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси, пишет ТАСС.

«Планы польского правительства разместить на постоянной основе на своей территории дивизию Вооруженных сил США контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности», — сказал Шойгу.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — продолжил он.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 24 октября, находится в Беларуси с рабочим визитом. В Минске проходит заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Беларуси, посвященное совместным действиям по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Также его участники обсудят реализацию Плана мероприятий министерств обороны двух государств, в том числе подготовку и проведение совместного оперативного учения «Щит Союза — 2019».

Напомним, ранее Варшава предложила Вашингтону создать постоянную американскую базу на территории Польши. В связи с этим польская сторона предлагает инвестировать от 1,5 млрд до 2 млрд долларов в проект размещения в стране бронетанковой дивизии США. Американская бронетанковая дивизия, расквартированная в стране, должна сдержать агрессию России. В качестве возможных мест развертывания бронетанковой части называются окрестности городов Быдгощ и Торунь.