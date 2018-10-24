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Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 24.10.2018, 13:48

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 24 октября в Минске доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0057 и составляет Br2,1056 (23 октября - Br2,0999 за $1).

Евро подешевел на Br0,0011 до Br2,4067 (23 октября - Br2,4078 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0077 до Br3,2073 за 100 российских рублей (23 октября - Br3,215 за 100 российских рублей).


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