Стало известно, какой будет погода до конца недели 24.10.2018, 14:32

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На большей части территории страны дожди и ветер.

25 октября ночью погоду Беларуси будет определять тыловая часть циклона с центром над Вологодской областью России, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный, порывистый; ночью и утром по юго-западу республики сильный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - в середине дня +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем - падать.

26 октября погоду будет определять неустойчивая и холодная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, ночью по юго-западу страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, максимальная - днем +3..+10°С.

27 октября через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. Преимущественно в северных и центральных районах республики ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку с мокрым снегом. Ветер западной четверти умеренный, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по востоку страны до +6°С по западу, максимальная - днем от +5°С по северу до +13°С по югу.