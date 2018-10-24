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Два утверждения Путина, которые не соответствуют действительности

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  • Андрей Илларионов
  • 24.10.2018, 15:08
  • 3,805
Андрей Илларионов
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Севастополь всегда был российским?

Сергей Собянин: «...когда Севастополь не был в составе России...»

Владимир Путин: «...Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России».

Сергей Собянин: «Мы ощущали это».

Эти два утверждения Путина – про Крым и Севастополь – не соответствуют действительности.

1. «Незаконная передача Крыма»

Статья 16 Конституции РСФСР и статья 15 Конституции УССР, действовавшие в 1954 году, устанавливали, что территории союзных республик не могут быть изменены без их согласия. Правомочия, какими обладает союзная республика в части определения ее границ, содержатся в статье 19 Конституции РСФСР и статье 19 Конституции УССР. Таким образом, в ведении самой союзной республики находились вопросы изменения границ автономных республик, автономных областей, границ и районного деления краев и областей внутри союзной республики.

Что же касается полномочий по изменению границ между союзными республиками, то согласно Конституции СССР 1936 г. (в редакции от 8 августа 1953 г.), они относились к ведению Союза ССР. Следовательно, полномочия по принятию решений об изменении границ между союзными республиками принадлежали Президиуму Верховного Совета СССР и самому Совету. Именно эти органы и приняли требовавшиеся согласно действовавшему тогда законодательству решения о передаче Крымской области.

Таким образом, первое утверждение Путина о якобы «незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР» не соответствует действительности. Передача была произведена в точном соответствии с действовавшим в то время законодательством СССР.

2. «Забытый Севастополь в составе России»

Что касается города Севастополь, то использованный Путиным термин «город центрального подчинения» в советской административной практике не использовался. Использовался другой – «город республиканского подчинения».

В период с 1955 по 1991 год городов республиканского подчинения было только два – Москва и Ленинград. Севастополя в списке не было. В эти годы он находился в списке городов республиканского подчинения в составе Украины.

Согласно справочнику СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 года, изданному Президиумом Верховного Совета, Севастополь находился именно там, куда его и передали в 1954-м, – в составе Украинской ССР, в которой он (наряду с Киевом) получил статус города республиканского подчинения.

О нахождении Севастополя в составе Украины свидетельствуют также и данные Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов. В списке городов РСФСР Севастополя нет, зато он есть в списке городов Украинской ССР.

По данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов, проведенных уже в то время, когда непосредственно сам Путин был президентом и премьер-министром, в составе Российской Федерации Севастополя не было. Зато он легко находится в составе Украины.

В списке на 1 января 2010 года (то есть после восьми лет пребывания Путина на посту президента и после двух лет – на посту премьер-министра России), опубликованном Федеральной службой статистики в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, было только два города федерального подчинения – Москва и Санкт-Петербург. Там не было Севастополя.

Таким образом, и второе утверждение Путина «про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России» не соответствует действительности.

Севастополь не был забыт, в 1954 году его передали в состав Украинской ССР, где он получил статус города республиканского подчинения.

Андрей Илларионов, ЖЖ


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