Королева Елизавета II впервые публично прокомментировала Brexit 2 24.10.2018, 15:29

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ФОТО: AP

Британия стремится к новому партнерству с Европой и с уверенностью смотрит в будущее.

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично прокомментировала процесс выхода страны из состава Евросоюза, сообщает "Новое время".

Во время королевского банкета в честь официального визита в Великобританию короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, королева Елизавета заявила, что Британия стремится к новому партнерству с Европой и с уверенностью смотрит в будущее.

"Когда мы смотрим на новое партнерство с Европой, наши общие ценности и приверженность друг другу являются самыми большими активами и демонстрируют, что невзирая на все изменения, наш прочный альянс остается сильным... и мы с уверенностью смотрим в будущее", - цитирует королеву Sky News.

16 марта 2017 года Елизавета II официально предоставила премьер-министру Терезе Мэй право инициировать переговоры о выходе из Евросоюза, таким образом, одобрив Brexit.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.