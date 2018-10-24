Томас Янелюнас: Беларусь вряд ли сможет остаться в стороне от военных конфликтов РФ 24.10.2018, 15:40

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Томас Янелюнас

Фото: DELFI

Военная интеграция между режимами в двух странах достигла слишком высокого уровня.

Комментируя решение США выходе из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности советник президента США Джон Болтон заявил, что российские ракеты уже находятся в Европе и угрожают ей.

На сегодняшний день известно о размещении российских ракетных комплексы «Искандер» в Калининградской области, где, по последним данным строятся новые ядерные бункеры.

Насколько возрастает их угроза в связи с тем, что сейчас фактически перестает действовать договор о стратегическом ядерном сдерживании с США? На вопросы Charter97.org отвечает профессор Института международных отношений и политических наук в Вильнюсе Томас Янелюнас:

- Думаю, что американцы выходят или собираются выходить из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с тем, что у США действительно есть доказательства, что Россия его нарушает. В итоге единственная сверхдержава, которая может ее сдержать, должна в одностороннем порядке ограничивать эти вооружения. Что, как минимум, нелогично.

На сегодняшний день США настроены возобновить инвестиции в ядерные технологии. Выход из договора позволит им осуществить более масштабную программу модернизации ядерных вооружений для более эффективного сдерживания России.

- Насколько серьезными в этой связи могут быть действия РФ? Возрастет ли российская угроза для балтийского региона?

- Балтийские страны уже являются той географической зоной, где угроза РФ, даже без выхода из ДРСМД, является довольно серьезной. Российская сторона может достичь балтийских целей, даже имея тактические ракеты, с дальностью полета до 500 километров.

Российская угроза теперь может возрасти по другим направлениям. Я имею в виду Восточную Европу и потенциальные конфликты, которые могли бы втянуть американцев в ситуацию повышения глобальной нестабильности.

Конечно, новая ситуация может подействовать на общий уровень безопасности в странах Балтии, но, строго говоря, мы не попадаем в ту стратегическую зону, из-за которой сейчас возникает новый виток напряжения между Россией и США.

- Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в Минске о том, что в связи с возможным размещением в Польше дивизии армии США будут приняты «ответы меры». Что это может означать на практике? Может ли Россия разместить в Беларуси контингент сухопутных войск на постоянной основе?

- Да, думаю это может стать поводом для накопления сухопутных дивизий или других военных формирований РФ в Беларуси.

Может наступить новый этап повышения концентрации войск России на границе с НАТО.

Но думаю, что это, скорее, связано с собственными стратегическими целями России. Многое зависит от того, как она будет рассматривать Беларусь в качестве потенциального плацдарма для столкновения со странами НАТО.

Если такие сценария входят в долгосрочную стратегию России, если РФ настроена на повышение уровня угрозы и готовит свои вооруженные силы к неизбежности конфликта с НАТО – то концентрация российских вооруженных сил на территории Беларуси будет происходить.

- Насколько интенсивно, по вашему мнению, Россия уже использует Беларусь как военный плацдарм для угрозы на западном направлении?

- Эта степень угрозы довольно высока. И военная интеграция между Россией и Беларусью достигла уже такого уровня, когда без белорусского содействия РФ не может провести больших мероприятий на западном направлении.

На сегодняшний день уже задействован комплекс правовых и технических инструментов для тесного сотрудничества между Россией и Беларусью в военной сфере. И это означает, что военная интеграция двух стран достигла такого уровня, что Беларусь вряд ли сможет остаться в стороне от вооруженных конфликтов РФ.

Думаю, что Беларусь неизбежно будет частью такой стратегии России, которая предусматривает содействие Кремлю в военных действиях.