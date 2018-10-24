Последнее танго в Париже

Последнее танго в Париже5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.10.2018, 15:45
- 2,996
Все изменилось.
Путин едет в Париж. На встречу с Трампом. Снова вместе.
Оценить, как измельчала мировая политика, что случилось с бывшим СССР и Соединенными Штатами, можно сравнив две точки истории, два времени – вторую половину 80-х и первую половину 10-х.
Рейган и Горбачев. Трамп и Путин. Гиганты и их потомки. Нечего добавить.
Дело, конечно, в масштабе личностей. Но оно и в другом – образе будущего. Тогда и сейчас.
Время Рейгана-Горбачева – время весны, светлых надежд на ядерное разоружение, на светлое будущее мира.
Время Трампа-Путина – мрачная, холодная осень вооружения, недоверия, обмана, ожидания большой войны. И, главное, это время потери надежд на светлое будущее мира.
Эпоха, которую мы потеряли … Величия которой мы не понимали.
И только сейчас, оказавшись в мрачных временах, мы можем осознать, кто такие были Горбачев и Рейган на самом деле, что значило для всех нас начатое ими ядерное разоружение.
Мы жили все эти десятилетия, согретые дыханием того фантастического времени надежд второй половины 80-х. Великого времени.
Все изменилось.
«Карта мира верстается наново,
Челядь пышный готовит банкет».
Холодная парижская осень ждет гостей.
Телеграм-канал «СерпомПо»