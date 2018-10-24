Последнее танго в Париже 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.10.2018, 15:45

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Архивное фото Reuters

Все изменилось.

Путин едет в Париж. На встречу с Трампом. Снова вместе.

Оценить, как измельчала мировая политика, что случилось с бывшим СССР и Соединенными Штатами, можно сравнив две точки истории, два времени – вторую половину 80-х и первую половину 10-х.

Рейган и Горбачев. Трамп и Путин. Гиганты и их потомки. Нечего добавить.

Дело, конечно, в масштабе личностей. Но оно и в другом – образе будущего. Тогда и сейчас.

Время Рейгана-Горбачева – время весны, светлых надежд на ядерное разоружение, на светлое будущее мира.

Время Трампа-Путина – мрачная, холодная осень вооружения, недоверия, обмана, ожидания большой войны. И, главное, это время потери надежд на светлое будущее мира.

Эпоха, которую мы потеряли … Величия которой мы не понимали.

И только сейчас, оказавшись в мрачных временах, мы можем осознать, кто такие были Горбачев и Рейган на самом деле, что значило для всех нас начатое ими ядерное разоружение.

Мы жили все эти десятилетия, согретые дыханием того фантастического времени надежд второй половины 80-х. Великого времени.

Все изменилось.

«Карта мира верстается наново,

Челядь пышный готовит банкет».

Холодная парижская осень ждет гостей.

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