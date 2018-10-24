С обложки белорусского учебника по обществоведению убрали темнокожих 2 24.10.2018, 17:03

Предмет учит толерантности, а такое поведение этому противоречит.

Как минимум с 2009 года учебник «Обществоведение» для девятого класса имеет одну и ту же обложку, на которой изображена группа людей, окружённая контурами границ Беларуси.

Но один школьник случайно обнаружил оригинал этой фотографии − и оказалось, что среди людей должно быть ещё три тёмнокожих и один светлокожий, пишет tut.by.

Стоковую фотографию можно легко найти в гугле − смотрите здесь. Там в этой группе людей появляются тёмнокожие слева, справа и по центру, а также светлокожий парень в серой кофте слева вверху.

— Одноклассник решил сделать мем. Сфотографировал картинку на обложке и забил ее в поисковик, — Алексей рассказывает, как его друг заметил совпадение. — Интернет сразу выдал много таких картинок, но везде на них были темнокожие, а на учебнике их нет. Даже человека, который стоит посередине.

О совпадении друг рассказал Алексею. Ребята решили подойти к педагогу.

— Мы спросили учителя, как такое может быть на учебнике по «Обществоведению», — вспоминает тот разговор Алексей. — Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит. Учитель пояснила, что это совпадение. Скорее всего, сказала, полная картинка не поместилась, поэтому сделали так.