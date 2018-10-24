закрыть
24 октября 2018, среда, 17:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

С обложки белорусского учебника по обществоведению убрали темнокожих

2
  • 24.10.2018, 17:03

Предмет учит толерантности, а такое поведение этому противоречит.

Как минимум с 2009 года учебник «Обществоведение» для девятого класса имеет одну и ту же обложку, на которой изображена группа людей, окружённая контурами границ Беларуси.

Но один школьник случайно обнаружил оригинал этой фотографии − и оказалось, что среди людей должно быть ещё три тёмнокожих и один светлокожий, пишет tut.by.

Стоковую фотографию можно легко найти в гугле − смотрите здесь. Там в этой группе людей появляются тёмнокожие слева, справа и по центру, а также светлокожий парень в серой кофте слева вверху.

— Одноклассник решил сделать мем. Сфотографировал картинку на обложке и забил ее в поисковик, — Алексей рассказывает, как его друг заметил совпадение. — Интернет сразу выдал много таких картинок, но везде на них были темнокожие, а на учебнике их нет. Даже человека, который стоит посередине.

О совпадении друг рассказал Алексею. Ребята решили подойти к педагогу.

— Мы спросили учителя, как такое может быть на учебнике по «Обществоведению», — вспоминает тот разговор Алексей. — Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит. Учитель пояснила, что это совпадение. Скорее всего, сказала, полная картинка не поместилась, поэтому сделали так.


популярное за неделю

Мнение

Блеф
Блеф Лилия Шевцова
Пряничный домик на грани разорения
Пряничный домик на грани разорения Владимир Халип
И лес рубят, и щепки не летят
И лес рубят, и щепки не летят Константин Скуратович
Белый шум
Белый шум Ирина Халип