Кроме Клинтон и Сороса, взрывное устройство прислали также и Обаме 5 24.10.2018, 17:27

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кто стоит за рассылкой взрывных устройств, пока неизвестно.

Неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме подозрительный пакет, в котором, по имеющимся данным, находилось взрывное устройство, пишет «Новое время».

Об этом со ссылкой на секретную службу передает телеканал NBC News.

При этом, кроме Обамы, такие же пакеты были присланы Хиллари Клинтон, которая занимала при нем должность госсекретаря и ее мужу, бывшему президенту США Биллу Клинтону, а также миллиардеру Джорджу Соросу.

Кто стоит за рассылкой взрывных устройств, пока неизвестно.