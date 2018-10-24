Бомбы отправили в Белый дом и редакцию CNN 3 24.10.2018, 18:23

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В Нью-Йорке идет эвакуация из Тайм-Уорнер-Центра.

Из комплекса Тайм-Уорнер-Центр, расположенного на Манхэттене в Нью-Йорке,идет эвакуация, в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает «Голос Америки» со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что эвакуированы, в частности, и сотрудники CNN.

Ранее технический сотрудник, разбирающий почту для Билла и Хиллари Клинтон, обнаружил в почте взрывное устройство, сообщила в среду газета New York Times. Это устройство было похоже на то, что в понедельник было найдено в доме миллиардера Джорджа Сороса, сообщила газета со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Как сообщает Секретная служба, посылка, адресованная Клинтон, была обнаружена во вторник вечером, а в среду утром нашли еще одну подозрительную посылку, адресованную экс-президенту США Бараку Обаме.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, президенту США Дональду Трампу доложили о подозрительных посылках, и администрация «очень серьезно» отнеслась к ситуации.

В ФБР заявили, что изучают посылку, отправленную на домашний адрес Клинтон в городе Чаппакуа.

По данным NYT, устройство, найденное в почте Клинтон, оказалось меньше того, которое обнаружили в доме Сороса в пригороде Нью-Йорка.

Полиция Чаппакуа сообщает, что местные власти оказывают ФБР, Секретной службе и полиции округа Уэстчестер помощь в расследовании.

«В настоящий момент по делу ведется федеральное расследование», – говорится в заявлении полиции.