За чей счет «банкет»? 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

24.10.2018, 19:07

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В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие деньги российских налогоплательщиков.

Путин продолжает играть в Величайшего Мирового Гегемона всех времен: РФ берет курс на увеличение своего влияния в Африке.

Так в самое ближайшее время в ЦАР (Центральноафриканская Республика) будет направлено 60 военных инструкторов. Чуть позже за ними последует крупный конвой с вооружением и припасами.

Делается все это с подачи президента ЦАР, ранее официально обратившегося к Путину "с просьбой содействовать в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности, принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике".

Помимо этого, чтобы содействовать властям ЦАР в строительстве армии, РФ планирует создать в африканской республике представительство Минобороны.

За чей счет будет проведен данный "банкет", думаем, уточнять не стоит. Все, по доброй традиции, оплачет отечественный налогоплательщик. Ему не привыкать, а у ЦАР "сложилась тяжелая ситуация в стране", так что нужно спасать братушек.

Любая российская военная авантюра эпохи путинизма - это дорого, бессмысленно и заведомо невыгодно для всех, кроме, быть может, отдельных олигархов. Даже "выигранная" на бумаге кампания в итоге имеет такой букет побочных эффектов, что правильнее ее считать поражением.

Пытаясь оправдать Путина, пропагандисты часто приводят в пример США ("посмотрите! Они так же влезают во внутренние дела суверенных государств") или начинают рассказывать сказки о том, что все это повышает вес РФ в мире ("мы же мировой гегемон!"; "Одна из самых больших территорий!")

Но и 1 и 2 тезисы - мимо.

До уровня военных кампаний США Кремлю далеко настолько сильно... Чтобы хотя бы сравняться с ними, не хватит 5 новых президентских сроков Владимира Владимировича.

Про "величие РФ" говорить и вовсе не приходится. Отнюдь: каждая новая авантюра РФ, отворачивает от нее все большее число государств, превращая ее в страну-изгой с диктаторской формой правления и без видимых перспектив дельнейшего развития.

Главная проблема Путина в том, что он безнадежно устарел. Он пытается вести внешнюю политику так, как ее вели в прошлых веках, но никак не в веке двадцать первом.

Двадцать первый век - это битва экономик, борьба технологий и гонка за космос. По данным категориям РФ уступает всухую, даже не пытаясь хоть как-то изменить тенденцию.

Гонка вооружений, финансирование африканских племен и развязывание гибридных войн, безусловно, также остаются, но являются настолько вторичными, что про них не принято разговаривать в высшем обществе.

Путин хочет выглядеть Величайшим Правителем, но на деле выглядит Величайшим Посмешищем, имеющим всю симптоматику запущенной шизофрении.

Телеграм-канал «Запретное мнение»