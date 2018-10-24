В Орше продали дом, где жил Владимир Короткевич 1 24.10.2018, 19:55

Дом приобрел бизнесмен, чтобы передать музею.

Выставленный на продажу дом в Орше, в котором после войны жила семья Владимира Короткевича, нашёл нового хозяина.

"Насколько мне известно, дом продан. Я об этом услышала недели две назад, — рассказывает “Еврорадио” Юлия Комарова, директор "Музейного комплекса истории и культуры Оршанщины", к которому относится музей Владимира Короткевича. — Кто выкупил, я не знаю, но знаю, что сносить дом точно никто не собирается. Мы ходили смотреть, пока там всё как было. Сейчас дом в плохом состоянии, течёт крыша, его нужно ремонтировать. Бывшая владелица передала несколько вещей, которыми пользовался Короткевич, и уехала в Украину".

Дом Короткевичей расположен напротив роддома на улице, которая носит имя писателя. Живя здесь, Владимир Семёнович написал одно из самых известных своих произведений — "Дикая охота короля Стаха". Сюда приезжали его друзья, в том числе, Генадь Буравкин и Рыгор Бородулин.

До 2015 года в доме жил Юрий Барабаш, муж Раисы Валерьевны, племянницы Владимира Короткевича. Много лет Юрий следил за домом. После его смерти владелицей стала его дочь — Ирина, которая живёт в Одессе и редко бывает в Орше.

В конце июля 2018 года Ирина выствила дом на продажу. Существовала опасность, что новый собственник решит избавиться от старого здания и построить на его месте что-нибудь более современное.

За здание просили 15 тысяч долларов. Чтобы спасти от разрушения, его собирались выкупить оршанские общественные активисты. Но, насколько известно Еврорадио, сделать это не удалось.

По словам директора, бывшая владелица заверила работников музея, что новый хозяин не будет разрушать дом Короткевича. По нашей информации, дом писателя приобрел крупный белорусский бизнесмен, уроженец Орши. Он намерен передать его музею Владимира Короткевича.