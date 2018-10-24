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Россия взлетает на дно

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 24.10.2018, 20:16
Антон Орехъ

Именно россияне платят за бездарную политику Кремля.

Конечно, Роскосмос запустит свои ракеты – точнее, наши ракеты. Потому что в каждой из этих ракет есть и наши копеечки. Когда ракета успешно взлетела и доставила космонавтов или груз – копеечки потрачены нами с пользой, а когда ракеты навернулась после старта, то копеечки уплыли в тубзик, как и многие другие наши копеечки и рублики. Ракеты полетят, потому что будет такой приказ. И страховщики их застрахуют, даже если это будет им абсолютно невыгодно. Потому что тоже будет приказ. Потому что лучше потерять большие деньги, чем потерять весь бизнес.

Говорят, что у Рогозина проблемы со страховкой новых запусков. Рогозинские помощники говорят, что это слухи. Да не может это быть слухами! Ведь всё здесь логично. Вообще, страховой бизнес – выгодная штука. Несчастных случаев много, но страхуются от них еще больше – и прибыль всё равно будет. Однако Россия для страхового бизнеса – это очень трудное место. Потому что у нас все время «что-то пошло не так». Нас невыгодно страховать от несчастий, потому что несчастья стали нормой жизни. Космические происшествия давно уже не сосчитаешь на пальцах даже двух рук. У вас, наверняка, то же ощущение, что и у меня: наши ракеты либо не взлетают, либо падают. А страховые выплаты исчисляются сотнями миллионов. Освоение космоса превратилось в рулетку. Уже не так важно, что мы пытаемся запустить и какие исследования провести: успехом становится сам факт удачного запуска. Откуда же у страховых фирм возникнет желание страховать такое ненадежное занятие?

Россия перестала быть лидером по числу запусков ракет, но при этом вырвалась в лидеры по аварийности. Мы продолжаем эксплуатировать сто раз переделанную советскую технику, но даже эту технику уже не можем ни нормально собрать, ни качественно подготовить к пускам. И самое печальное, что Рогозин – это только вершина, последняя инстанция разложения отрасли. А настоящий распад российского космоса начинается прямо с рабочего, который не может что-то просверлить или прикрутить. Но запуски, конечно, состоятся. И страховую фирму найдут. А она потом отыграет свои потери, когда сама уже заставит нас втридорога платить за любую другую страховку. И не думайте, что вас это всё не касается. Именно вы платите за эту бездарность. Копеечка на космос, рублик на Сирию, еще рублик на Донбасс. У родного государства слишком много идиотских затей и бездарных расходов. А ваша зарплата не такая большая. Мы взлетаем. Только взлетаем мы на дно.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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