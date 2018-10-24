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NYT: РФ уже могла взломать промежуточные выборы 2018 года

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  • 24.10.2018, 21:23

Эксперты по кибербезопасности опасаются, что русские могли внедрить вредоносные программы в машины для голосования.

Эксперты по кибербезопасности опасаются, что русские уже могли проникнуть в избирательную систему США и внедрить вредоносные программы в машины для голосования, пишет журналист Newsweek Дэвид Фридман в статье для The New York Times (перевод - inopressa.ru).

По словам бывшего прокурора Дэвида Хиктона, в результате может быть совершена атака на сами механизмы американской демократии. "Это нападение на наш суверенитет. Российская архитектура для хакерского взлома здесь уже имеется. Теперь вопрос только в том, что нам с этим делать?" - сказал он.

Типичным избирательным округом, на который могут напасть хакеры, автор статьи называет округ Бакс в Пенсильвании. "Во-первых, это "колеблющийся" округ в "колеблющемся" штате", - поясняет Фридман. "По данным опросов, исход голосования могут решить всего несколько сотен голосов, - пишет журналист. - Другая причина, почему Бакс может подвергнуться нападению, - это его технологии проведения голосования. Округ использует машины для электронного голосования Shouptronic 1242, разработанные в 1984 году, еще до того, как слово "хакер" означало злонамеренного компьютерного программиста".

Впрочем, Диана Эллис-Марселья, одна из трех администраторов округа, уверена, что голосам избирателей ничто не угрожает. "Я действительно переживаю за безопасность выборов в США в целом, но не здесь, - сказала она. - Поводов для беспокойства нет ни с одной из наших машин. Наши машины не подключены к интернету, так что я не вижу проблемы".

"Но хотя машины Shouptronic в округе Бакс не подключены к сети, у хакеров есть несколько способов их взломать. Самый прямой и эффективный - заменить в машине компьютерный чип с инструкциями относительно того, что должно произойти, когда избиратели нажимают кнопку, на чип с командами, которые написали хакеры", - пишет Фридман.

"Для замены чипа потребуется физически получить доступ к машинам в период до 6 ноября либо в сам день голосования", - продолжает автор статьи. Российские агенты теоретически могут подкупить кого-то из сотрудников местных избирательных органов или подрядчиков, у которых есть доступ к машинам для голосования, предполагает Фридман.

"Машины Shouptronic можно атаковать и с помощью интернета, и физический доступ к ним не потребуется. Такой взлом будет нацелен на программное обеспечение, с помощью которого подписываются кнопки для голосования", - пишет журналист. Программа представляет собой файл, который вносят в машину прямо перед голосованием с помощью картриджа, напоминающего игровые картриджи 1980-х. Этот файл создается на компьютере, который наверняка подключен к интернету и который можно взломать.

"Русские могли совершенствоваться в атаках на электронные машины для голосования во время выборов в 2016 году, не раскрывая свои карты. Такие нападения не были зафиксированы, но, опять-таки, никто и не следил", - отмечает Фридман.

Машины типа Shouptronic опасны тем, что не фиксируют голоса каждого из избирателей на бумаге. А раз нет бумажных бюллетеней для повторного подсчета, невозможно узнать, сколько раз машины ошибались, будь то из-за взломов или сбоев.

"Мало того, что машины Shouptronic не могут предоставить данные на бумаге, но еще и округ приобрел их уже бывшими в эксплуатации. А значит, их могли взломать при поступлении", - не исключает автор статьи.

Пенсильвания и еще десять штатов планируют заменить эти машины на аппараты с бумажными бюллетенями к праймериз в 2020 году. "В результате русским вряд ли выдастся шанс лучше, чем в ноябре, чтобы взломать достаточно голосов для влияния на важнейшие выборы. Перед Россией раскрыты широкие возможности, которые в следующем году начнут стремительно сужаться", - пишет Фридман.

Машины в округе Бакс и сотнях ему подобных, скорее всего, сыграют решающую роль в том, кто будет управлять Америкой. А в отсутствие бумажных бюллетеней, возможно, никогда не удастся узнать наверняка, как на самом деле прошли выборы, полагает журналист.


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